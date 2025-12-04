به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در گردهمایی معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور به تبیین اهمیت جایگاه پیشگیری در نظام قضایی و ارائه توصیه‌های راهبردی پرداخت.

معاون اول قوه قضاییه در آغاز سخنان خود با اشاره به اهمیت پیشگیری، تصریح کرد: جایگاه و نقش پیشگیری در تشکیلات قضایی بسیار حیاتی است و تحقق اهداف آن مستلزم اجرای دقیق پیشنهاد‌های کارشناسی و بهره‌گیری از توصیه‌های مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه است.

معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد که پیشنهاد‌های ارائه‌شده توسط معاونت‌ها باید در ساختار‌ها و برنامه‌های عملیاتی قوه قضاییه پیاده‌سازی شوند تا اثرگذاری واقعی داشته باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با بهره‌گیری از آموزه‌های حضرت زهرا (س)، به بیان فلسفه عدالت و ضرورت آن در زندگی اجتماعی پرداخت و عدالت را به عنوان یک اصل ثابت و واجب دانست که اجرای آن موجب آرامش و تسکین قلوب مردم می‌شود و پیشگیری را نیز در چارچوب تحقق عدالت واجب و ضروری توصیف کرد.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: پیشگیری نباید به عنوان یک روش منفرد دیده شود، بلکه نیازمند طراحی روش‌های متناسب با تغییرات جامعه و پیچیدگی جرائم است.

وی با تأکید بر اهمیت استفاده از آموزه‌های دینی در مدیریت و سازماندهی قضایی، افزود: مطالعه خطبه‌های حضرت زهرا (س) و توصیه‌های ائمه اطهار می‌تواند در توسعه روش‌های مدیریتی و پیشگیرانه ما کمک شایانی کند. نهاد‌های قضایی باید با توجه به تغییرات اجتماعی و پیچیدگی‌های جدید جرائم، روش‌ها و برنامه‌های خود را به‌روز کنند و از اجرای صرفاً متد‌های قدیمی اجتناب ورزند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی همچنین بر ضرورت پاسخگویی نهاد‌ها و ادارات نسبت به وظایف قانونی و مسئولیت‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: کار پیشگیری واقعی زمانی موفق خواهد بود که نهاد‌ها و ادارات در قبال وظایف خود پاسخگو باشند و اقدامات آنها شفاف و قابل ارزیابی باشد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: فقدان پاسخگویی منجر به ترک فعل و شکل‌گیری جرم خواهد شد و پیشگیری را با چالش مواجه می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در پایان سخنان خود با تأکید بر همکاری جمعی و هماهنگی بین معاونت‌ها، گفت: پیشگیری یک امر جمعی است و برای موفقیت آن، تمامی نهاد‌ها و بخش‌ها باید به صورت هم‌افزا عمل کنند. اجرای طرح‌های پیشگیرانه بدون هماهنگی و اشتراک روش‌ها، نتیجه‌بخش نخواهد بود.