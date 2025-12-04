خبرگزاری کار ایران
شناسایی کانون‌ های پسماندسوزی و برخورد فوری با متخلفان

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از انجام گشت شبانه در منطقه ۱۹ تهران با هدف ارزیابی وضعیت آلایندگی واحدهای صنعتی، شناسایی نقاط پسماندسوزی و برخورد فوری با تخلفات زیست محیطی خبر داد.

حسن عباس نژاد با اعلام این خبر گفت: در راستای کنترل منابع آلاینده در جنوب پایتخت، تیم‌های نظارتی این اداره کل طی یک گشت میدانی شبانه، از واحدهای صنعتی و اراضی مشکوک به پسماندسوزی در منطقه ۱۹ بازدید کردند. 

او توضیح داد: این برنامه با هدف شناسایی رفتار واقعی واحدهای صنعتی در خارج از ساعات اداری انجام شد؛ زمانی که برخی واحدها فعالیت‌های آلاینده خود را پنهانی تشدید می‌کنند یا پسماندسوزی‌های غیرمجاز رخ می‌دهد. 

عباس نژاد افزود: در این گشت، مسیرهای تردد کامیون‌های حامل پسماند، محوطه‌های رهاسازی زباله و واحدهای دارای سابقه تخلف به صورت مستقیم بررسی شد و چند نقطه مستعد پسماندسوزی شناسایی و با عوامل متخلف برخورد اولیه انجام شد. 

وی با بیان اینکه جنوب تهران یکی از کانون‌های اصلی آلودگی ناشی از فعالیت‌های صنعتی و بازیافت غیرمجاز است، تأکید کرد: پایش‌های شبانه بخشی جدی از سیاست جدید اداره کل برای کاهش آلودگی هوای منطقه است و تا تثبیت شرایط مطلوب ادامه خواهد داشت. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان خواستار همکاری مدیریت شهری و دستگاه‌های انتظامی در کنترل فعالیت‌های آلاینده شد و از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک به پسماندسوزی یا فعالیت غیرمجاز را به سامانه تلفنی ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

 

