توانمندسازی مدیران آینده پارکهای علم و فناوری در ایستگاه سوم
سومین دوره توانمندسازی نیروهای کلیدی برای مدیریت پارکهای علم و فناوری به همت معاونت فناوری و نوآوری وزرات علوم و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان دبیرخانه رویداد، در پارک علم و فناوری تهران برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در ابتدای این رویداد علی اسدی اظهار کرد: حکمرانی خوب پارامترهای مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها وجود منابع انسانی خبره و توانمند است. وجود نیروهای انسانی توانمند، موتور محرکه سازمانها و حتی کشورهاست و حضورشان بیشک یکی از غیرقابل انکارترین پارامتر تبدیل شدن به کشوری توسعهیافته است.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، با اشاره به برگزاری جدیدترین گردهمایی سالانه انجمن بینالمللی پارکهای علم و فناوری گفت: نوآوری، توسعه سبز، همکاریهای بینالمللی و ارزش محوری منابع انسانی از جمله مهمترین محورهای این رویداد بود که نشان میدهد توانمندسازی نیروهای انسانی بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت بازنگری در شیوه انتخاب مدیران پارکهای علم و فناوری
سید مهدی ابطحی سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، نیز با تأکید بر اهمیت نقشآفرینی پارکهای علم و فناوری در توسعه اقتصاد دانشبنیان، خواستار بازنگری در نگاه سنتی به مدیریت این مجموعهها شد.
وی با اشاره به کاهش ورودی پارکهای علم و فناوری کشور در سالهای اخیر گفت: امروز با افت تعداد شرکتهای نوپا و هستههای فناور، این نگرانی وجود دارد که نسبت شرکتهای رشد یافته به هستههای فناور دچار تغییر شود؛ موضوعی که میتواند بر پویایی و آینده پارکهای علم و فناوری تأثیر بگذارد.
دکترابطحی ادامه داد: در حالی که پارکهای علم و فناوری در سطح جهان به بازیگران مهم زیستبوم نوآوری تبدیل شدهاند، در ایران هنوز این باور وجود دارد که خاستگاه نوآوری دانشگاه است. باید توجه داشت که مدیریت پارکها اقتضائات تخصصی خود را دارد و با مأموریتهای دانشگاه متفاوت است.
وی با بیان اینکه «شرکتهای دانشبنیان برند ما هستند»، اظهار کرد: حمایت از این شرکتها باید با رویکردی علمی، هوشمند و مشارکتجویانه انجام شود.
سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همچنین با اشاره به جایگاه فرهنگی دانشگاه در ایران گفت: این ظرفیت میتواند پشتوانهای مؤثر برای شرکتهای دانشبنیان و فناور باشد.
دکترابطحی در پایان از مدیران پارکهای علم و فناوری خواست مراقب باشند پیچیدگی قوانین و بروکراسی اداری، موجب دلسردی آنان و سایر فعالان این حوزه نشود.
زیستبوم فناوری و نوآوری باید مولد سرمایه باشد نه صرفا دریافتکننده منابع مالی
محمد صادق خیاطیان، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، نیز اظهار کرد: زیست بوم فناوری و نوآوری نباید صرفا یک دریافت کننده منابع مالی بلکه باید مولد سرمایه باشد. در این حالت هدف اصلی انتقال یا توزیع سرمایه نیست بلکه تولید سرمایه از دل نوآوری دنبال میشود.
وی افزود: این رویکرد نه تنها پایداری مالی زیست بوم را تضمین میکند بلکه باعث میشود بازیگران مختلف، از شرکتهای کوچک تا صنایع بزرگ، در فرآیند سرمایهسازی مشارکت فعال داشته باشند و زیست بوم به یک چرخه تکثیرکننده سرمایه تبدیل شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، رئیس سابق صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: در چنین ساختاری نقش پارکهای علم و فناوری بیش از پیش برجسته میشود، زیرا این نهادها به عنوان نقطه اتصال بازیگران مختلف، قادرند مسیر تولید و گردش سرمایه را در زیست بوم هدایت و تقویت کنند.