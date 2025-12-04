آموزش و پرورش «مسئله نخست کشور» در دولت چهاردهم است

به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش ظهر امروز، چهارشنبه ۱۲ آذرماه در ادامه سفر خود به استان خراسان رضوی، در شورای آموزش و پرورش شهرستان تایباد و باخرز ضمن قدردانی از معلمان، مدیران و خیران مدرسه‌ساز، بر ضرورت توسعه فوری فضاهای آموزشی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و مشارکت حداکثری جامعه محلی در ارتقای آموزش و پرورش این منطقه تأکید کرد.

وی در ادامه از اقدامات دولت در افزایش بودجه و استانداردسازی مدارس خبر داد و وعده مجموعه‌ای از اعتبارات و پروژه‌های اجرایی برای این منطقه داد.

کاظمی با اشاره به سال‌ها حضور و خدمت در این منطقه، اظهار کرد: بخش مهمی از هویت حرفه‌ای و اجتماعی من در کنار مردم این شهرستان شکل گرفته است.

وی با یادآوری دوران معلمی و زندگی در تایباد، از معلمان پیشکسوت، مدیران سابق و خیران قدردانی کرد و گفت: خاطرات ارزشمند آن سال‌ها، پیوند عمیق او را با مردم این شهرستان رقم زده است.

کاظمی با اشاره به تلاش‌های خیرین مدرسه‌ساز، تصریح کرد: خیرین این منطقه مسیر مدرسه‌سازی را در زمانی آغاز کردند که فرهنگ مشارکت خیّران در کشور گسترده نبود و امروز ثمرات آن حرکت بزرگ به چشم می‌آید.

وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از حاج آقای ابراهیمی، خدمات ماندگار وی در ساخت بیش از پنج‌هزار روستا و هزاران مدرسه را مورد توجه قرار داد.

کاظمی خاطرنشان کرد: سرانه فضای آموزشی این منطقه تنها ۳.۱۶ مترمربع است و این وضعیت به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست.

وزیر آموزش و پرورش بر فوریت توسعه فضاهای آموزشی شهرستان تایباد توسط وزارت آموزش و پرورش، سازمان نوسازی مدارس و خیرین تأکید کرد.

کاظمی در ادامه، نقش حیاتی معلمان را مورد توجه قرار داد و گفت: دست یکایک معلمان را می‌بوسم و اطمینان می‌دهم که هیچ‌گاه از پیگیری بهبود وضعیت معیشتی و حرفه‌ای آنان غافل نخواهم شد.

وی یادآور شد که در سال گذشته، با همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اقداماتی در حوزه خدمتگزاران و پرداخت‌ها انجام شد که سال‌ها امکان‌پذیر نبود و امروز نتایج آن در استان‌ها قابل مشاهده است.

وزیر آموزش و پرورش از افزایش ۶۷ درصدی بودجه آموزش و پرورش در سال گذشته و رشد اعتبارات مدارس شبانه‌روزی، پرداختی‌ها و پاداش‌ها خبر داد و تأکید کرد: دولت چهاردهم، آموزش و پرورش را «مسئله نخست کشور» می‌داند.

کاظمی گفت: سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش بالاترین بازده را برای کشور دارد و همه ما باید به‌طور جدی در توسعه تجهیزات، زیرساخت‌ها و عدالت آموزشی مشارکت کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به استانداردسازی تجهیزات آموزشی، اظهار کرد: با تأکید مستقیم رئیس‌جمهور، کلاس‌های استاندارد در حال اجراست و رئیس‌جمهور شخصاً خواسته‌اند روند توسعه تجهیزات با سرعت بیشتری ادامه یابد.

وی این اقدام را نقطه عطفی در نگاه ملی به آموزش و پرورش دانست.

کاظمی از مسئولان محلی، ائمه جمعه، فرمانداران و فعالان اجتماعی خواست تا ظرفیت‌های مردمی را در کنار دولت برای توسعه آموزش‌وپرورش فعال کنند و گفت: مدرسه نباید بدون آب و برق باقی بماند؛ پروژه‌های ناقص باید تکمیل شوند.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه مجموعه‌ای از تعهدات مالی و اجرایی برای شهرستان‌های تایباد و باخرز اعلام کرد که شامل؛ تخصیص ۱۲۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نوسازی، تخصیص ۲۰ میلیارد تومان برای تجهیز مدارس، تخصیص ۲۵ میلیارد تومان برای ساماندهی و نوسازی سامانه‌های گرمایشی و سرمایشی، در نظر گرفتن ۳۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های مرتبط با نهضت ملی مسکن، تأمین ۴۰ هزار متر مربع آسفالت و ایزوگام برای مدارس، تعهد تکمیل استخر و احداث کانون فرهنگی‌تربیتی جدید، همکاری با خیرین مدرسه‌ساز برای آغاز پروژه‌ها با تأمین حداقل ۳۰ درصد اولیه توسط منطقه و تکمیل مابقی توسط نوسازی مدارس و خیرین ملی است.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، کاظمی افزود: موضوع مدارس عشایری در هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان بررسی و تعیین‌تکلیف خواهد شد و ساختار جدیدی در حوزه گزینش ایجاد شده که بسیاری از مشکلات گذشته را برطرف کرده است.

وی در پایان تأکید کرد: آموزش و پرورش پایه پیشرفت کشور است. اگر ایران عزیز را دوست داریم، باید بهترین سرمایه‌گذاری را بر کودکان، دانش‌آموزان و معلمان انجام دهیم. آینده کشور در کلاس‌های درس شکل می‌گیرد و همه ما وظیفه داریم برای ساختن این آینده دست در دست هم بگذاریم.

