در نامه معاون بهداشت وزارت بهداشت به رئیس سازمان صدا و سیما مطرح شد؛

هشدار درباره پخش تبلیغات فاقد پشتوانه علمی دمنوش‌ها و مکمل‌های لاغری

دکتر علیرضا رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نامه‌ای رسمی به دکتر جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، نسبت به پخش مکرر تبلیغات دمنوش‌های لاغری و مکمل‌های لاغری اسپرولینا در شبکه‌های مختلف رسانه ملی اعتراض کرد و نسبت به آثار سوء این تبلیغات هشدار داد.

به گزارش ایلنا، در این نامه آمده است: این نوع تبلیغات با بیان جملات اغواکننده، موجب فریب و گمراهی مخاطبان می‌شود و سلامت مردم را به خطر می‌اندازد. 

دکتر رییسی تأکید کرده است: این تبلیغات فاقد پشتوانه علمی معتبر هستند و در موارد متعدد با اصول سلامت عمومی و سیاست‌های وزارت بهداشت مغایرت دارند. 

وی با اشاره به اینکه ادامه این روند می‌تواند باعث ایجاد انتظارات غیرواقعی و بروز آسیب‌های جسمی و روانی برای مصرف‌کنندگان شود، خاطرنشان کرده است: «در هیچ منبع معتبر علمی دنیا، مصرف دمنوش‌های مختلف و مکمل اسپرولینا بدون رژیم اصولی و فعالیت بدنی برای لاغری مورد تأکید قرار نگرفته است و تنها راهکار کاهش وزن، تبعیت از رژیم غذایی صحیح و فعالیت بدنی زیر نظر متخصصین و کارشناسان تغذیه است.» 

معاون بهداشت در ادامه یادآور شده است: رسانه ملی به‌عنوان مرجع اصلی اطلاع‌رسانی، موظف به ارتقای آگاهی جامعه است و لازم است در انتخاب تبلیغات و محتوای سلامت‌محور، دقت و نظارت بیشتری اعمال کند. 

به گزارش وبدا، دکتر رییسی در پایان از رئیس سازمان صدا و سیما درخواست کرده است که ضمن توقف فوری این تبلیغات، سازوکارهای علمی و کارشناسی لازم برای بررسی محصولات تبلیغاتی سلامت‌محور در رسانه ملی تدوین و اجرا شود تا اعتماد عمومی به سلامت و صداقت برنامه‌های صدا و سیما حفظ گردد.

 

