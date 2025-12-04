به گزارش ایلنا، شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در آیین رونمایی از ۱۰ خودروی آزمایشگاه سیار سنجش آلودگی‌های محیط زیستی، ضمن تشکر و قدردانی از معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس و معاونت محیط زیست انسانی به ویژه دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست گفت: قرار است ۱۰ خودروی ون تولید داخل را به عنوان آزمایشگاه سیار تجهیز کرده تا همکاران بتوانند پایش آلایندگی محیط زیست را به نحو موثر و مطلوبتری انجام دهند.

معاون رئیس جمهور افزود: در مرحله اول قرار است این ۱۰ خودرو برای استان‌های صنعتی مورد استفاده قرار بگیرد و در مراحل بعدی نیز ۱۰ خودروی دیگر به سایر استان‌ها تحویل داده خواهد شد.

انصاری تصریح کرد: تجهیز این خودروها به آزمایشگاه سیار، می‌تواند برای همکاران ما هنگامی که می‌خواهند کار نمونه برداری، آماده‌سازی نمونه، پایش واحدهای تولیدی و صنعتی و انتقال آن به آزمایشگاه ثابت را انجام دهند سهولت بخشیده و برای اندازه گیری پایش منابع زیستی و منابع نشر آلاینده بسیار اثرگذار است.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، معاون رئیس جمهور در پایان تاکید کرد: این اقدام به عنوان یک همکاری موثر بین دو معاونت توسعه مدیریت و حقوقی مجلس و معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست قلمداد می‌شود و امیدوارم با توسعه این اقدامات، گام‌های بیشتری برای بهبود امکانات زیرساختی ادارات کل استانها برداشته شود.

