۱۰ خودروی ون برای سنجش آلودگی محیط زیستی استان‌های صنعتی به کار گرفته خواهد شد

۱۰ خودروی ون برای سنجش آلودگی محیط زیستی استان‌های صنعتی به کار گرفته خواهد شد
مراسم رونمایی از ۱۰ خودروی آزمایشگاه سیار سنجش آلودگی‌های محیط زیستی با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

به گزارش ایلنا، شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در آیین رونمایی از ۱۰ خودروی آزمایشگاه سیار سنجش آلودگی‌های محیط زیستی، ضمن تشکر و قدردانی از معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس و معاونت محیط زیست انسانی به ویژه دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست گفت: قرار است ۱۰ خودروی ون تولید داخل را به عنوان آزمایشگاه سیار تجهیز کرده تا همکاران بتوانند پایش آلایندگی محیط زیست را به نحو موثر و مطلوبتری انجام دهند. 

معاون رئیس جمهور افزود: در مرحله اول قرار است این ۱۰ خودرو برای استان‌های صنعتی مورد استفاده قرار بگیرد و در مراحل بعدی نیز ۱۰ خودروی دیگر به سایر استان‌ها تحویل داده خواهد شد. 

انصاری تصریح کرد: تجهیز این خودروها به آزمایشگاه سیار، می‌تواند برای همکاران ما هنگامی که می‌خواهند کار نمونه برداری، آماده‌سازی نمونه، پایش واحدهای تولیدی و صنعتی و انتقال آن به آزمایشگاه ثابت را انجام دهند سهولت بخشیده و برای اندازه گیری پایش منابع زیستی و منابع نشر آلاینده بسیار اثرگذار است. 

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، معاون رئیس جمهور در پایان تاکید کرد: این اقدام به عنوان یک همکاری موثر بین دو معاونت توسعه مدیریت و حقوقی مجلس و معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست قلمداد می‌شود و امیدوارم با توسعه این اقدامات، گام‌های بیشتری برای بهبود امکانات زیرساختی ادارات کل استانها برداشته شود.

 

