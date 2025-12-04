مراجعه ۲۱۰ هزار بیمار قلبی تنفسی به اورژانس طی دهه اول آذر
رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: در ۱۰ روز اول آذرماه امسال، تعداد مراجعات این بیماران به اورژانس ۱۱۵ به بیش از ۲۱۰ هزار نفر رسیده است.
به گزارش ایلنا، رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: در ۱۰ روز اول آذرماه امسال، تعداد مراجعات این بیماران به اورژانس ۱۱۵ به بیش از ۲۱۰ هزار نفر رسیده است.
استانهای تهران، خراسان رضوی، خوزستان و البرز بیشترین تعداد بیماران مراجعهکننده را به خود اختصاص دادهاند؛ موضوعی که زنگ خطر جدی برای گروههای حساس و وضعیت عمومی سلامت شهروندان است.
کاهش ترددهای غیرضروری و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مانند ماسکهای استاندارد؛ مهمترین عوامل در پیشگیری از بروز مشکلات بیشتر برای مردم و بیماران است.