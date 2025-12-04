راز سرقت ۲۰ میلیاردی اکباتان فاش شد/سارق داماد خانواده با پوشش چادر بود

به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه رضا حاتمی، فرمانده پایگاه پنجم پلیس آگاهی فاتب از کشف سریع پرونده سرقت سنگین طلاجات به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد ریال در محدوده اکباتان و دستگیری عامل اصلی این سرقت خبر داد.

وی اظهار کرد: در ساعت ۰۲:۰۰ اوایل مهرماه امسال عوامل کلانتری ۱۳۵ آزادی از طریق تماس مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ از وقوع سرقت منزل در اکباتان، کوی بیمه مطلع شدند. مأموران حاضر در محل پس از تأیید سرقت، در تحقیقات اولیه از شاکی، دریافتند که وی ساعت ۱۹:۰۰ روز قبل به‌همراه خانواده منزل را ترک و ساعت ۰۱:۳۰ بازگشته و با تخریب درب‌ها، به‌هم‌ریختگی کامل خانه و سرقت طلاجات به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد ریال مواجه شده است.

سرهنگ حاتمی افزود: با وصول پرونده، تیمی از کارآگاهان مجرب پایگاه پنجم پلیس آگاهی مأمور رسیدگی ویژه شدند. در بازبینی دوربین‌های اطراف ساختمان، فردی با پوشش چادر زنانه که در حالت دویدن وارد ساختمان شده و حدود دو ساعت بعد خارج می‌شود شناسایی شد. نحوه حرکت و فقدان هرگونه تخریب در ورودی منزل، فرضیه آشنا بودن سارق با خانواده را تقویت کرد.

وی ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی میدانی مشخص شد منصور (شوهرخواهر شاکی)، ساکن استان البرز، در زمان سرقت با خودروی اسنپ از کرج به تهران آمده و پس از رسیدن، گوشی تلفن خود را خاموش کرده است. بررسی سوابق وی نشان داد نامبرده دارای سابقه اعتیاد بوده است.

فرمانده پایگاه پنجم پلیس آگاهی گفت: پس از جمع‌بندی دلایل، موضوع به دادیار شعبه اول ناحیه ۵ منعکس شد. با اخذ نیابت قضایی جهت بازرسی منزل متهم، تیم عملیاتی به نشانی وی مراجعه کرد. متهم با مشاهده کارآگاهان اقدام به فرار کرد، اما در تعقیب و گریز کوتاه توسط کارآگاهان دستگیر و در همان صحنه به سرقت اعتراف کرد.

وی افزود: متهم اظهار داشت بخشی از طلاها را به فردی به‌نام نادر تحویل داده است. کارآگاهان با حضور در منزل وی، بیش از یک کیلو طلا کشف شد و همچنین حدود ۲۰۰ گرم طلا که متهم به خانمی با هویت معلوم به‌صورت امانت داده بود، کشف و ضبط شد.

سرهنگ کارآگاه رضا حاتمی تصریح کرد: با اخذ دستور قضایی، کلیه اموال مکشوفه تحویل شاکی شد و متهم برای طی مراحل قانونی روانه زندان گردید.

به گزارش پلیس، وی در پایان اعلام کرد: کارآگاهان پایگاه پنجم با تلاش شبانه‌روزی خود توانستند در کمترین زمان ممکن هم سارق و هم اموال مسروقه را شناسایی، کشف و بازگردانی کنند.

انتهای پیام/