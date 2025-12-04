به گزارش ایلنا، سرهنگ کارآگاه قاسم عقیلی فرمانده پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، در تشریح خبر گفت: پس از وصول یک فقره پرونده جیب‌بری به شکایت مردی به هویت معلوم از کلانتری ۱۳۹ مرزداران، موضوع بلافاصله در دستور کار کارآگاهان این پایگاه قرار گرفت.

عقیلی افزود: شاکی با حضور در پایگاه اعلام کرد که در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ حوالی ساعت ۱۳، هنگام بازگشت از خرید و در حالی که دستانش پر از وسایل بوده، فردی جوان هنگام عبور به او تنه زده و بدون جلب توجه تلفن همراه وی را از جیبش سرقت کرده است. وی پس از سوار شدن به خودرو متوجه مفقود شدن تلفن همراه شده است.

وی ادامه داد: با اعزام تیمی از کارآگاهان به محل و انجام تحقیقات میدانی، تصاویر دوربین‌های مداربسته اطراف محل وقوع سرقت بازبینی و مشخص شد سارق یک مرد جوان است. تصویر چهره به دست آمده برای شناسایی و اقدامات علمی به اداره تشخیص هویت ارسال شد.

به گفته فرمانده پایگاه دوم پلیس آگاهی، کارآگاهان اداره تشخیص هویت فردی به نام کامیار (اسم مستعار) را به عنوان مظنون اصلی شناسایی و معرفی کردند. در ادامه پس از اخذ دستور قضایی، عملیات دستگیری طراحی و متهم در ۶ شهریور ۱۴۰۴ در ایستگاه بی‌آرتی مرزداران در اقدامی غافلگیرانه دستگیر شد.

عقیلی افزود: متهم پس از انتقال به پایگاه، در بازجویی‌های تخصصی به‌صراحت به ۳۰ فقره جیب‌بری اعتراف کرد.

وی گفت: در ادامه بازرسی از مخفیگاه وی در شهرستان شهریار، یک دستگاه گوشی آیفون ۱۳ پرو مکس کشف و ۱۰ دستگاه گوشی توسط متهم به شکات بازگردانده شد.

عقیلی اضافه کرد: پرونده جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت و تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان ادامه دارد.

فرمانده پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، تأکید کرد: از شهروندان تقاضا داریم هنگام تردد در معابر عمومی، خصوصاً زمانی که دستانشان همراه وسایل است، مراقبت بیشتری از تلفن همراه و اموال شخصی داشته باشند.

وی افزود: جیب‌بران معمولاً در زمان‌های شلوغی، عبور نزدیک، تنه‌زدن یا ایجاد حواس‌پرتی اقدام به سرقت می‌کنند بنابراین توصیه می‌کنیم تلفن همراه، کیف‌پول و وسایل ارزشمند را در جیب‌های بیرونی قرار ندهید.

فرمانده پایگاه دوم گفت: در صورت برخورد با افرادی که رفتار غیرعادی دارند، بیش از حد به شما نزدیک می‌شوند یا سعی در ایجاد تماس بدنی دارند، فاصله ایمن را رعایت و به‌سرعت محیط را ترک کنید.

وی ادامه داد: اگر متوجه مفقود شدن اموال خود شدید، بلافاصله موضوع را از طریق ۱۱۰ گزارش کنید و پیش از هر اقدامی در محل حادثه بمانید. اطلاعات اولیه شهروندان نقش مهمی در شناسایی سریع مجرمان دارد.

به گزارش سایت پلیس، سرهنگ عقیلی اظهار کرد: پلیس آگاهی با بهره‌گیری از ابزارهای نوین شناسایی چهره و روش‌های تخصصی، با هرگونه سرقت خرد یا کلان به‌صورت قاطع و بدون اغماض برخورد می‌کند و از مردم می‌خواهیم همکاری کامل با مأموران داشته باشند.

