کاهش زمان صدور گواهی‌ عدم سوءپیشینه

کد خبر : 1722813
دادگستری کل استان تهران زمان صدور گواهی‌عدم سوءپیشینه را از ۲۱۹ ساعت به ۱۱ ساعت کاهش داد.

به گزارش ایلنا، دادگستری کل استان تهران طی ماه‌های اخیر با اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های تحول دیجیتال، به پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه رسیدگی‌های قضائی دست یافته است. این اقدامات نه تنها موجب تسریع فرآیندهای قضائی شده، بلکه دقت و شفافیت خدمات نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. 

بر اساس اعلام دادگستری تهران، نرخ ابلاغ الکترونیک آرا که پیش‌تر حدود ۹۰ درصد بود، اکنون با رشد محسوس به ۹۷ درصد رسیده است؛ رشدی که نقش مهمی در کاهش مراجعات حضوری و تسهیل دسترسی مردم به تصمیمات قضائی داشته است. 

از دیگر دستاوردهای مهم، کاهش زمان صدور گواهی‌عدم سوءپیشینه است؛ فرآیندی که پیش از این به‌طور متوسط ۲۱۹ ساعت زمان می‌برد و اکنون با اقدامات اصلاحی، در مدت تنها ۱۱ ساعت صادر می‌شود. این تغییر یک تحول جدی در روند ارائه خدمات عمومی به شمار می‌آید. 

علاوه بر این، دادگستری تهران اعلام کرده است که میزان پرونده‌های تمام‌الکترونیک در این مجموعه با رشد ۳۱ درصدی مواجه شده است؛ گامی مهم در جهت حذف تدریجی پرونده‌های کاغذی و توسعه نظام دادرسی هوشمند. 

همچنین ارتقای زیرساخت‌های کنترلی موجب شده سهم سامانه کنترل تردد از ۲۶ درصد به ۹۸ درصد برسد؛ افزایشی که به گفته مسئولان، نقش بسزایی در مدیریت هوشمند ترددها و ارتقای امنیت اداری داشته است. 

به‌نظر می‌رسد مجموعه این دستاوردها، تهران را در مسیر تحقق عدالت الکترونیک و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی در جایگاه پیشتازی قرار داده است.

