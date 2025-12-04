خبرگزاری کار ایران
تشریح جزئیات اجرای طرح کارت «امید مادر»

دبیر ستاد ملی جمعیت جزییات کارت «امید مادر» را که از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۵ اجرا می‌شود را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، مرضیه وحید دستجردی در حاشیه جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره هم نفس در این باره افزود: گفت: کارت امید مادر از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۵، به همه مادران در سراسر کشور که فرزند به دنیا می‌آورند- از فرزند اول تا فرزند آخر- ارائه می‌شود. این کارت برخلاف سایر حمایت‌ها که معمولاً به سرپرست خانوار داده می‌شود، مستقیماً به مادران داده شود زیرا می‌دانیم که بیشتر مراقبت، شیر دادن و حمل فرزند بر عهده مادر است. 

وی با تأکید بر اهمیت ارزش و منزلت مادری افزود: این کارت ماهیانه، به مدت دو سال، هر ماه به مبلغ دو میلیون تومان شارژ خواهد شد و هدف آن حمایت مادی و فرهنگی از خانواده و ارتقای سلامت مادر و کودک است. 

به گفته رئیس ستاد ملی جمعیت، این کارت در راستای سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، به تمام زنان باردار کشور که از تاریخ اول فروردین ماه سال ۱۴۰۵ فرزند خود را به دنیا می‌آورند، تعلق می‌گیرد و مبلغ کارت صرفاً برای تأمین بخشی از هزینه‌های ضروری شامل خوراک، پوشاک و ملزومات کودک اختصاص می‌یابد. 

به گزارش وبدا، دستجردی همچنین با اشاره به دیگر اقدامات تشویقی از سوی ستاد ملی جمعیت برای ترغیب افراد به ازدواج و فرزندآوری گفت: سالهای آغازین زندگی کودک هزینه‌های بالایی دارد و اگر بخشی از این هزینه توسط دولت تامین شود که نمود و نماد آن کارت امید مادر است، بخشی از مسائل مرتفع خواهد شد. بعد از آن به دنبال آن هستیم که راهبرهای واقعی ازدواج را که یکی مساله اشتغال پایدار است و دیگری موضوع مسکن است، را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.

