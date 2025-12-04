احداث ۳۹ کلاس درس برای دانش آموزان دارای نیازهای ویژه
رییس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: ۳۹ کلاس درس و ۲ سالن ورزشی مخصوص دانشآموزان با نیازهای ویژه احداث و تحویل داده شد.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا خانمحمدی از بهرهبرداری مجموعهای جدید از فضاهای آموزشی و ورزشی مخصوص دانشآموزان دارای نیازهای ویژه خبر داد و گفت: با تلاش همکارانم در سراسر کشور و مشارکت خیرین نیکاندیش، ۳۹ کلاس درس استاندارد و ۲ سالن ورزشی مجهز برای این دانشآموزان عزیز احداث و به بهرهبرداری رسیده است.
معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در سالروز جهانی معلولان مدارس ۶ کلاسه مشهد مقدس، ۳کلاسه قوچان، ۶کلاسه اوتیسم قوچان، ۶کلاسه نیشابور، ۳ کلاسه چناران همگی دراستان خراسان رضوی به همراه مدرسه ۱۲ کلاسه شیروان در خراسان شمالی و ۳ کلاسه هامون در سیستان و بلوچستان و ۲ سالن ورزشی در شیروان خراسان شمالی و شهرستان زابل در سیستان و بلوچستان به دانش آموزان دارای نیازهای ویژه تحویل شده است.
وی با تأکید بر رویکرد عدالتمحور و انساندوستانه سازمان در توسعه فضاهای آموزشی افزود: تمامی مدارس احداثی جدید بهگونهای طراحی و اجرا میشود که شرایط تحصیل دانشآموزان دارای نیازهای ویژه در کنار سایر دانشآموزان، به شکل کاملاً استاندارد و مناسب فراهم باشد. این موضوع یکی از اصول قطعی ما در طراحی فضاهای آموزشی آیندهنگر و فراگیر است.
رئیس سازمان نوسازی مدارس با اشاره به اهمیت فراهمسازی زیرساختهای مناسبسازیشده برای این گروه از دانشآموزان اظهار کرد: ایجاد کلاسهای درس تخصصی، مسیرهای دسترسی مناسب، فضاهای توانبخشی و سالنهای ورزشی استاندارد، نقشی مهم در ارتقای کیفیت یادگیری و رشد مهارتهای فردی، اجتماعی و جسمانی دانشآموزان با نیازهای ویژه ایفا میکند.
وی افزود: خوشبختانه با برنامهریزی دقیق، روند توسعه فضاهای آموزشی مناسبسازیشده در تمام استانها با سرعت قابلقبول و کیفیت مطلوب در حال اجراست و تلاش میکنیم تمامی پروژههای جدید با رعایت کامل اصول مدرسهسازی فراگیر ساخته شوند.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت ارتقای زیرساختهای مناسبسازیشده اذعان کرد: توجه به تعلیموتربیت دانشآموزان دارای معلولیت، نه یک رویکرد حمایتی، بلکه تعهدی عمیق به عدالت آموزشی و کرامت انسانی است؛ تعهدی که مسیر دستیابی به آیندهای برابر و شکوفایی استعدادهای پنهان و آشکار این عزیزان را هموار میسازد.
براساس گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی در پایان ضمن قدردانی از خیرین مدرسهساز و همراهی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور تأکید کرد: امیدواریم با ادامه این مسیر و همافزایی دستگاهها، شاهد توسعه روزافزون فضاهای آموزشی متناسب با نیاز همه دانشآموزان در سراسر کشور باشیم.