کشف بیش از ۱۴ هزار فیلتر تقلبی هوا و روغن و صافی بنزین

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری اداره سیزدهم پلیس آگاهی از کشف محموله بزرگ فیلترهای تقلبی و دستگیری دو متهم خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سعید مجیدی گفت: در تاریخ ۳۰ آبان ماه گزارشی درباره جعل و توزیع فیلتر و هواکش تقلبی به پلیس واصل شد که پس از بررسی، صحت آن تأیید و پرونده به جهت رسیدگی تخصصی به اداره سیزدهم این معاون ارجاع شد. 

وی افزود: طبق گزارش اولیه، فردی با نام آرمین در محدوده خیابان فدائیان اسلام اقدام به اجاره انباری و توزیع گسترده فیلترهای دارای نشان تجاری جعلی می‌کرد. با هماهنگی دادسرای ناحیه ۲۶ و صدور نیابت قضایی، اکیپی از کارآگاهان اداره سیزدهم به محل اعزام شدند. در بازرسی از انبار، ۳۰۰۰ عدد فیلتر هوا و ۱۵۰ عدد فیلتر روغن تقلبی کشف و متهم آرمین دستگیر شد. وی در بازجویی‌ها ضمن اعتراف به بزه، عنوان کرد که فیلترها توسط فردی با نام نیما در اختیار او قرار می‌گرفت. 

سرهنگ مجیدی ادامه داد: پس از صدور دستور جلب متهم نیما، نشانی نگهداری کالاهای وی در کیان‌شهر شناسایی و با هماهنگی قضایی در همان تاریخ به محل اعزام شد. در بازرسی از انبار دوم، ۶۸۳۰ عدد فیلتر هوا، ۴۴۵۰ عدد فیلتر روغن و ۲۶۶ عدد صافی بنزین دارای نشان تجاری جعلی کشف و ضبط شد. 

این مقام انتظامی تأکید کرد: پرونده برای ادامه رسیدگی و انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار مرجع قضایی قرار دارد و اقدامات پلیسی برای شناسایی دیگر عوامل مرتبط، جمع‌آوری مستندات و ردیابی مسیر توزیع کالاهای تقلبی همچنان با جدیت ادامه دارد.

سرهنگ مجیدی در پایان با ارائه توصیه‌های پلیسی به شهروندان گفت: شهروندان هنگام خرید قطعات و لوازم یدکی خودرو، حتماً از فروشگاه‌های معتبر و دارای مجوز اقدام کرده و از خرید کالاهای فاقد شناسه اصالت، بسته‌بندی استاندارد یا قیمت‌های غیرمتعارف خودداری کنند. 

وی تأکید کرد: مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه تولید یا توزیع کالای تقلبی باید بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش شود.

