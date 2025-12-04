به گزارش ایلنا، در نشست مشترک مهدی پیر صالحی و حمدالله زاهد پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری میان دو طرف بررسی شد و بر تقویت همکاری‌های فنی و نظارتی در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و غذا تأکید شد.

نمایندگان شرکت‌های ایرانی و افغانستانی نیز مسائل خود درباره ثبت فرآورده‌ها، زمان‌بندی صدور مجوزها و روند واردات دارو و تجهیزات پزشکی را مطرح کردند و خواستار تسهیل امور شدند.

مسوولان دولت افغانستان در ادامه جلسه، علاقمندی و تعهد خود را برای رفع موانع اجرایی اعلام کردند و بر همکاری نزدیک‌تر با شرکت‌های ایرانی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تأکید نمودند.

به گزارش ایفدانا، این دیدار زمینه‌ای برای ارتقای همکاری‌های فنی و تجاری میان دو کشور و تسهیل روند تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در افغانستان فراهم کرد.

