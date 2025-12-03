خطر قاچاق شاهین رفع شد

وی افزود: ما هم اکنون در کشور با مشکلات جدی از جمله قاچاق این گونه ارزشمند روبه رو هستیم و تصویب این پروپزال می توانست آینده این گونه ارزشمند و بسیاری از گونه‌های دیگر از پرندگان شکاری را با مشکلات جدی روبه رو کند.

او ادامه داد: حمایت های ریاست محنرم سازمان و حضور یک تیم کامل در این اجلاس بین المللی برای ما این امکان را به وجود آورد تا بتوانیم رایزنی های جدی در این خصوص با کشور روسیه و کشورهای افریقایی و اروپایی برای کسب رای منفی به این پروپزال انجام گیرد و این اقدام در نوع خود بینظیر بود.

مبارکی با اشاره به اینکه احتمال طرح دوباره این پروپزال در کوپ بعدی در ۴ سال اینده تصریح کرد: ما باید اقدامات اجرایی و کنترلی خود را قوی کنیم و با حفاظت هرچه بیشتر و دقیق تر کنترل لازم برای جلوگیری از قاچاق این گونه داشتیم باشیم.