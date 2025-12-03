خطر قاچاق شاهین رفع شد
مقام علمی کنوانسیون سایتیس در ایران گفت: با رایزنیهای انجام گرفته با NGOهای بینالمللی و کشورهای اتحادیه اروپا و برخی دیگر از کشورهای عضو، پروپزال خروج گونه شاهین (falco peregrinus) از ضمیمه یک کنوانسیون سایتیس و اضافه شدن این گونه ارزشمند به ضمیمه دو این کنوانسیون مورد تصویب و تایید قرار نگرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، اصغر مبارکی، مقام علمی کنوانسیون سایتیس در ایران به نمایندگی از تیم اعزامی با اعلام این خبر افزود: این پروپزال به پیشنهاد امریکا و کانادا تهیه شده بود و از حمایت جدی کشورهای عربی و حتی چین روبه رو بود که در صورت تحقق آن تجارت این گونه قانونی اعلام میشد.
وی افزود: ما هم اکنون در کشور با مشکلات جدی از جمله قاچاق این گونه ارزشمند روبه رو هستیم و تصویب این پروپزال می توانست آینده این گونه ارزشمند و بسیاری از گونههای دیگر از پرندگان شکاری را با مشکلات جدی روبه رو کند.
او ادامه داد: حمایت های ریاست محنرم سازمان و حضور یک تیم کامل در این اجلاس بین المللی برای ما این امکان را به وجود آورد تا بتوانیم رایزنی های جدی در این خصوص با کشور روسیه و کشورهای افریقایی و اروپایی برای کسب رای منفی به این پروپزال انجام گیرد و این اقدام در نوع خود بینظیر بود.
مبارکی با اشاره به اینکه احتمال طرح دوباره این پروپزال در کوپ بعدی در ۴ سال اینده تصریح کرد: ما باید اقدامات اجرایی و کنترلی خود را قوی کنیم و با حفاظت هرچه بیشتر و دقیق تر کنترل لازم برای جلوگیری از قاچاق این گونه داشتیم باشیم.