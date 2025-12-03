دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:
جرمانگاری مخدرهای جدید الزامی است
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر اینکه بیسرپناهی، معتادان را دوباره به خیابانها بازمیگرداند، گفت: با وجود ۹۳ مرکز فعال در کشور، هنوز ۷ استان از داشتن مراکز نگهداری و بازتوانی محرومند.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ حسین ذوالفقاری صبح امروز در آئین افتتاح فاز نخست دهکده امید و زندگی کرمان اظهار کرد: سرعت تولید مخدرهای صنعتی به گونهای است که سازمانهای بینالمللی در تشخیص مخدرها عقب هستند و شرایط بهگونهای است که مخدر وارد جوامع و مصرف میشود اما هنوز جرمانگاری نشده است.
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: اصلاح قانون را دنبال میکنیم تا اجازه جرمانگاری مخدرهای جدید را به ستاد مبارزه با موادمخدر بدهند زیرا وقتی مواد جدیدی میآید باید مراحلی در مجلس طی شود تا تأیید کنند این ماده یک مخدر هست و برای آن مجازات در نظر گرفته شود.
ذوالفقاری افزود: جمعآوری و درمان معتادان متجاهر که در محلهها، پارکها و یا زیرپلها بودند از حدود ۱۵ سال قبل بهصورت جدی با همکاری دستگاههای مختلف و ورود مستقیم سپاه انجام گرفت و تا حدودی فضای ظاهری شهرها از این مسئله مُبرا شد.
وی با اشاره به برنامههای ستاد مبارزه با موادمخدر برای ساماندهی معتادان متجاهر، گفت: یکی از طرحهای مهم ستاد، ایجاد دهکدههای زندگی برای افرادی است که علاوه بر اعتیاد، فاقد سرپناه هستند و گاهی اقدام به مصرف مواد در اماکن عمومی میکنند.
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه این افراد پس از حضور در مراکز درمانی موقت، به دلیل نبود سرپناه و وضعیت نامناسب روحی و روانی دوباره به خیابانها بازمیگردند، افزود: این مسئله موجب نگرانی و احساس ناامنی در میان مردم میشود بنابراین طراحی این دهکدهها با هدف اسکان، بازتوانی، ایجاد اشتغال و بازگشت پایدار این افراد به زندگی عادی صورت گرفته است.
وی تأکید کرد: پروتکلهای درمانی و ضوابط حاکم بر این مراکز نیز با همکاری وزارت بهداشت در حال بازنگری است.
ذوالفقاری با اشاره به احداث دهکده امید و زندگی کرمان گفت: این مجموعه با همت مسئولان استان، بهویژه استاندار کرمان، ایجاد شده و قطعاً مورد حمایت ستاد خواهد بود تا هرچه سریعتر به بهرهبرداری کامل برسد و بتواند به بهبود وضعیت معتادان کمک کند.
وی افزود: در حوزه درمانهای داوطلبانه نیز برنامههای جدی در دست اجراست و تلاش داریم پوشش جامعتری برای افراد گرفتار اعتیاد فراهم کنیم تا هم روند رشد اعتیاد کنترل شود و هم درمان مؤثرتری صورت گیرد.
ذوالفقاری درباره تعداد مراکز فعال کشور گفت: در حال حاضر ۹۳ مرکز در کشور داریم؛ برخی کوچک و برخی بزرگ هستند. در استانهایی مثل تهران چند مرکز بزرگ مانند سروش فعال است و در قم و البرز نیز مراکز مناسبی ایجاد شده اما هفت استان هنوز فاقد مرکز هستند.
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، کمبود مراکز در سطح شهرها را یکی از مشکلات اصلی دانست و تصریح کرد: اگر قانونگذاران موافقت کنند، معتقدیم مدیریت این موضوع باید بر عهده شورای هماهنگی استانها و با اجرای شهرداریها باشد تا در شهرهای بزرگ نیز متناسب با نیاز، دهکدههای امید و زندگی ایجاد شود و امکان پوشش کامل و مدیریت مناسب این معضل فراهم شود.
کوروش احمد یوسفی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان نیز در این مراسم از حمایتهای استانداری، سپاه و پلیس در اجرای این طرح بزرگ اجتماعی قدردانی کرد و گفت: سه قرارگاه برای تسریع در احداث و بهرهبرداری کامل این مجموعه در استان شکل گرفته است.
وی افزود: ۱۲ خوابگاه ۳۶۰ مترمربعی علاوه بر بخشهای درمانی، آموزشی، ورزشی و تفریحی دهکده امید و زندگی دیده شده است.
احمد یوسفی بیان کرد: تاکنون ۳۷ میلیارد تومان در این مجموعه هزینه شده است و تلاش برای اتمام مجموعه تاریخی پایان سال جاری است.
گفتنی است دهکده امید و زندگی به عنوان یکی از طرحهای اجتماعی شاخص استان کرمان است و با هدف درمان، توانمندسازی جامعه بهبود یافتگان، بازآفرینی کرامت انسانی و ایجاد زیرساختهای پایدار برای بازگشت مؤثر افراد آسیبدیده به چرخه زندگی اجتماعی طراحی شده است.
افتتاح این مرکز با حضور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، استاندار کرمان، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار، فرمانده سپاه ثارالله، فرمانده انتظامی استان و جمعی از مسئولین استانی برگزار شد.