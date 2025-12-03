جزییات برگزاری مراسم هفته پژوهش دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دستورالعمل «برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۴» به رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان‌ها و واحدهای جامع مستقل ابلاغ شد.

در این دستورالعمل آمده است: با توجه به برنامه ریزی انجام شده برای برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۴ دانشگاه و در راستای تحقق اهداف اعلام‌شده و به منظور حضور یکپارچه و برگزاری هماهنگ مراسم هفته پژوهش و فناوری در سال جاری، همگام با ستاد ملی هفته پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستادهای هفته پژوهش و فناوری مستقر در مراکز استان ها و واحدهای دانشگاهی تابع آنها می توانند با همکاری ستاد پژوهش و فناوری استان و با رعایت نکات لازم، برنامه های خود را برگزار کنند.

براساس این دستورالعمل؛ زمان برگزاری هفته پژوهش و فناوری استانی از تاریخ 1 تا 20 آذرماه و هفته پژوهش و فناوری ملی از تاریخ 22 تا 25 آذرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران است.

دانشگاه آزاد اسلامی امسال با حضور 57 واحد از 30 استان و 105 شرکت از 22 آذر ماه در نمایشگاه بین‌المللی تهران حضور دارد و محصولات خود را در معرض دید عموم قرار می دهد.

در کنار برنامه هایی که در ستاد هفته پژوهش استان مصوب می شود، لازم است مراسم تقدیر از پژوهشگران و فناوران مراکز تحقیقاتی و رشد، سراهای نوآوری با حضور مسئولان سازمان مرکزی در سطح استان برگزار شود.

همچنین لازم است به منظور ایجاد زیرساخت های لازم برای تحقق توسعه پژوهش و فناوری استان و تقویت دستاوردهای پژوهش و فناوری در منطقه، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن‌بازار استانی با توجه به شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» مورد توجه جدی قرار گیرد.

در این دستورالعمل تأکید شده است که واحدهای دانشگاهی می توانند به ازای هر دانشکده یک پژوهشگر و یک فناور را مورد تقدیر قرار دهند.

ستاد هفته پژوهش و فناوری استان، امتیازهای پژوهشگران منتخب معرفی شده از سوی واحدها را بررسی و تا چهار پژوهشگر و چهار فناور را به عنوان برگزیده استان معرفی کنند.