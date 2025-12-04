مخالفت مراجع با تخصیص تسهیلات برای زائران حج

علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که با توجه سخت شدن شرایط اقتصادی، مردم دیگر مانند گذشته توان تامین هزینه های حج را ندارند، آیا سازمان حج در این خصوص برنامه ای دارد؟ گفت: برای تأمین تسهیلات، با محدودیت‌هایی مواجه هستیم و ما یک سال پیگیری این کار را انجام دادیم. برخی از مراجع نسبت به این موضوع اشکال گرفته‌اند و گفته‌اند که برای کسی که به استطاعت مالی نرسیده، امکان انجام حج وجود ندارد. اما در مورد حواشی آن، مانند خرید سوغاتی یا موضوعی که به آن «ولیمه حج» گفته می‌شود، برای آن اختصاص تسهیلات بلااشکال است و در حال پیگیری آن هستیم. همچنین در خصوص حج عمره و عتبات، ما در تلاش هستیم تا ظرفیت‌های امکانات را بررسی کنیم.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که دانشجویانی که برای سفر حج با مشکل مواجه می شوند آیا سازمان حج هماهنگی با دانشگاه انجام می دهد، گفت: دانشجویانی که در سنوات گذشته به حج رفته بودند و این امر همزمان با دوره دانشگاهی آن‌ها بوده، برای آن‌ها برگه‌ای صادر می‌شد که بتوانند امتحانات خود را تحت نظارت بعد بدهند. اکنون فکر می‌کنم که همان رویه همچنان وجود دارد.

