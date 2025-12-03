به گزارش ایلنا، در راستای توسعه و تمرکز اطلاعات نوبت‌دهی اینترنتی در سطح ملی و افزایش رضایتمندی بیماران، دستورالعمل یکپارچه‌سازی فرآیند نوبت‌دهی الکترونیک خدمات سرپایی توسط سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت به رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی ابلاغ شد.

بر اساس این ابلاغیه، موسسات پزشکی وابسته به دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها که خدمات سرپایی ارائه می‌کنند شامل ویزیت، تصویربرداری، آزمایشگاه، توانبخشی و سایر خدمات باید حداقل ۶۰ درصد از ظرفیت نوبت‌دهی خود را به نوبت‌دهی اینترنتی اختصاص داده و از طریق میان‌افزار نوبت‌دهی وزارت بهداشت در آدرس nobat. behdasht. gov. ir ثبت و تبادل کنند.

همچنین، کلیه شرکت‌ها و سامانه‌های نوبت‌دهی طرف قرارداد دانشگاه‌ها موظف‌اند تا ابتدای دی‌ماه سال جاری نسبت به رفع مشکلات نرم‌افزاری، به‌روزرسانی سرویس‌ها و وب‌سرویس‌ها با آخرین استانداردها اقدام کرده و از صحت ارسال داده‌ها اطمینان حاصل کنند.

دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها باید از ابتدای دی‌ماه با استفاده از کلیپ، بنر در سطح شهر، زیرنویس شبکه‌های استانی و شبکه‌های مجازی، نسبت به اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی برای آشنایی و آموزش شهروندان در استفاده از نوبت‌دهی اینترنتی اقدام کنند. همچنین آموزش کارکنان دخیل در فرآیند نوبت‌دهی نیز ضروری است.

به گزارش وبدا، بر اساس این ابلاغیه، عملکرد مراکز از طریق سنجه‌های اعتباربخشی و چک‌لیست‌های نظارتی ارزیابی خواهد شد و نتیجه اقدامات دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها باید به معاونت درمان وزارت بهداشت گزارش شود.

انتهای پیام/