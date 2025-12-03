آمادگی برای انتقال دانش فنی ساخت ماهواره به عراق

به گزارش ایلنا به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، عمار الکرخی کاردار عراق در تهران، امروز چهارشنبه ۱۲ آذر با دکتر وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه فضایی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد. این نشست با هدف بررسی ظرفیت‌های همکاری و گسترش تعاملات علمی و فناورانه در حوزه فناوری‌های فضایی برگزار شد.

انتقال دانش فنی ساخت ماهواره به عراق

در ابتدای جلسه، یزدانیان با تشریح توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه طراحی، ساخت و بهره‌برداری از ماهواره، آمادگی کامل پژوهشگاه فضایی ایران برای انتقال دانش فنی و فناوری ساخت ماهواره به عراق را اعلام کرد.

وی افزود این انتقال دانش می‌تواند شامل آموزش‌های تخصصی، همکاری با دانشگاه‌های عراق و ایجاد بستر لازم برای ورود این کشور به عرصه ساخت ماهواره به شکل مستقل باشد. همچنین، زمینه برای ساخت ماهواره‌های مشترک سنجشی و ارتباطی نیز از سوی ایران فراهم است.

تمرکز بر پروژه‌های مشترک کاربردی فضایی

کاردار عراق و رئیس پژوهشگاه بر ضرورت توسعه پروژه‌های مشترک در حوزه‌های کاربردی صنعت فضایی تأکید کردند؛ پروژه‌هایی که نقش مهمی در مدیریت چالش‌های منطقه‌ای دارند.

از جمله محورهای مطرح‌شده:

· همکاری در حوزه مدیریت منابع آب

· مقابله با گرد و غبار و چالش‌های محیط زیستی

· استفاده از توانمندی‌های ایران در پروژه‌های بین‌المللی ASCO

· سنجش کشاورزی و تخمین سطح زیر کشت محصولات

ایران اعلام کرد تجربه ارزشمند خود در مدیریت سیلاب، مدیریت منابع آب و رصد گرد و غبار را در اختیار عراق قرار خواهد داد.

تقدیر از میهمان‌نوازی عراق در پذیرایی از زائران اربعین

دکتر یزدانیان با اشاره به همکاری‌های دو کشور در حوزه خدمات ارتباطی ایام اربعین، ضمن ارائه توضیحاتی درباره توانمندی ایران در حوزه بالن‌های ارتباطی، تأکید کرد که این موضوع بخش مستقلی از همکاری‌های مشترک نیست، بلکه ایران امکان ارائه این خدمات را دارد.

وی در ادامه از میهمان‌نوازی گرم و ارزشمند مردم و مسئولان عراق در پذیرایی از زائران اربعین تقدیر و تشکر کرد و آن را جلوه‌ای از عمق روابط مردمی دو کشور دانست.

تبادل متخصصان و توسعه همکاری‌های آموزشی

در این دیدار، دو طرف بر تبادل متخصصان، انجام بازدیدهای فنی و آغاز دوره‌های آموزشی مشترک برای تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری‌های فضایی توافق اولیه داشتند.

ایران همچنین آمادگی خود را برای کمک به راه‌اندازی آزمایشگاه‌های ساخت و تست ماهواره در دانشگاه‌های عراق و برگزاری دوره‌های آموزشی تئوری و عملی اعلام کرد.

استفاده از فناوری فضایی برای شناسایی آب‌های زیرزمینی

در پاسخ به پرسش کاردار عراق درباره امکان شناسایی منابع آب زیرزمینی، دکتر یزدانیان توضیح داد که:

· استفاده از فناوری‌های سنجش از دور برای شناسایی منابع آب کاملاً امکان‌پذیر است.

· فناوری رادار نفوذپذیر به زمین (GPR) قادر است لایه‌های زیرسطحی و منابع آب در عمق‌های مختلف را شناسایی کند.

· پژوهشگاه فضایی تصاویر با دقت بالا در اختیار شرکت‌های عراقی قرار داده و در صورت درخواست، خدمات GPR نیز قابل ارائه است.

دعوت از عراق برای حضور در رویداد بین‌المللی «اقتصاد فضا»

در پایان این نشست، ایران از فعالان دولتی و بخش خصوصی عراق دعوت کرد تا در رویداد بین‌المللی اقتصاد فضا که بهمن‌ماه در جزیره کیش برگزار می‌شود، حضور یابند. این رویداد با تمرکز بر کشورهای منطقه، بستری مناسب برای تبادل نظر و توسعه همکاری‌های مشترک خواهد بود.