به گزارش خبرنگار ایلنا، «علیرضا رشیدیان» رئیس سازمان حج و زیارت در نشست خبری روز چهارشنبه ۱۲ آذر به ارائه گزارش درباره برنامه‌های سازمان برای حج تمتع سال آینده، عمره مفرده و عتبات عالیات پرداخت.

رشیدیان در ابتدای این نشست گفت: اطلاعیه پیش ثبت نام حج تمتع امروز منتشر می شود، ما پیش ثبت نام را از بیستم مهر آغاز کردیم که با استقبال مردم مواجه شد، که با نام تکمیلی هم ظرفیت را کامل می کنیم.

وی با بیان اینکه تعداد زائران حج باید به ۸۶ هزار و ۷۰۰ نفر افزایش یابد، گفت: زائران در ۵۰۰ کاروان ساماندهی می شوند و اعزام ها از دهه اول اردیبهشت آغاز می شود.

رئیس سازمان حج و زیارت بیان کرد: حجاج ایرانی از هفتم اردیبهشت ماه سال آینده از ۲۳ ایستگاه پروازی داخلی اعزام می شوند،۳۲ درصد ظرفیت پروازها به شرکت پروازی ناس سعودی اختصاص دارد.

رشیدیان در ادامه گفت: با پیگیری‌های چندماهه، توانستیم با بیش از 60 هزار نفر ارتباط بگیریم اما بر اساس اطلاعات ثبت‌احوال، حدود 75 هزار نفر از ثبت‌نام‌شدگان قدیمی متأسفانه فوت کرده‌اند. این امر به دلیل طولانی شدن نوبت‌ها رخ داده و ما نیز ملزم به رعایت تاریخ ثبت‌نام و سهمیه اعلامی هستیم.

وی تصریح کرد: اقامت زائران در مدینه ۵ روز و ۴ شب خواهد بود، تلاش کردیم هتلهایی که در دوره قبل طی آسیب شناسی رد شده اند کنار گذاریم.

وی در ادامه نشست خاطرنشان کرد: ثبت‌نام برای حضور زائران ایرانی در ماه رجب و شعبان برای عمره مفرده از 9 آذرماه آغاز شده و قیمت تا 70 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

رییس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: قیمت سفر عمره در ماه‌های رجب و شعبان با جهشی تازه روبه‌رو شد و به ۷۰ میلیون تومان رسید؛ افزایشی حدود ۵ میلیون تومان نسبت به نرخ‌های فعلی که تا پایان آذر سقف ۶۵ میلیون تومان داشت. این رشد قیمت عمدتاً به دلیل بالا رفتن هزینه اسکان در هتل‌های عربستان و افزایش تقاضای زائران در این ماه‌های سنتی پررفت‌وآمد رخ داده است.

رییس سازمان حج خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها، ۶۰ درصد زائران مدینه‌قبل و ۴۰ درصد مدینه‌بعد خواهند بود و در مدینه‌بعد، مانند سال گذشته، بخشی از پروازها از فرودگاه طائف انجام می‌شود.

رشیدیان با بیان اینکه استطاعت جسمی و مالی شرط اصلی تشرف به حج تمتع است، افزود: تلاش داریم از هفته‌های آینده روند احراز استطاعت جسمی زائران را آغاز کنیم تا سایر مراحل اعزام نیز به‌صورت صحیح و منظم پیش رود.

وی با تأکید بر اینکه سازمان حج موظف است زائر را پیش از سفر از شرایط و الزامات مسیر آگاه کند، گفت: در همه امور خود را وکیل و امین زائران می‌دانیم بنابراین در تمام قراردادهای داخلی و خارجی، مکلف هستیم قیمت و کیفیت خدمات به نفع زائر باشد.

رشیدیان درباره مذاکرات پروازی با طرف سعودی توضیح داد: پیشنهاد عربستان این بود که پروازها نصف ایرانی و نصف سعودی باشد، اما زمانی که قیمت‌ها و کیفیت خدمات با هم تفاوت دارد، اجازه نداریم قراردادی ببندیم که به ضرر زائر تمام شود. اگر یک شرکت ۷۳۰ دلار و شرکت دیگر ۹۵۰ دلار نرخ بدهد، ما مکلفیم قرارداد اقتصادی‌تر را انتخاب کنیم.

وی افزود: با وجود استفاده از شرکت سعودی فلای‌ناس در سال گذشته، امسال هم به دلیل محدودیت تأمین هواپیما در داخل و همچنین ضرورت کوتاه کردن مدت سفر، ناچاریم بخشی از پروازها را به این شرکت اختصاص دهیم. امیدواریم با تأمین هواپیما و صدور مجوزهای پروازی، مدت سفر حج حدود ۸ روز کاهش یابد و به قبل از محرم برسد.

رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه فرودگاه‌هایی همچون رشت، بیرجند، شیراز، ارومیه، مشهد، زاهدان, کرمان، یزد، بوشهر، قشم، اردبیل، زنجان و خرم‌آباد به‌عنوان مبادی پروازی تعیین شده‌اند، گفت: طبق مذاکرات امسال، ۳۲ درصد پروازها به شرکت ناس واگذار شد که نسبت به سهم ۲۰ درصدی سال گذشته، افزایش ۱۲ درصدی دارد.

وی محدودیت‌های سعودی برای ورود برخی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را از چالش‌های موجود دانست و گفت: برخی شرکت‌ها در فهرست تحریم‌های غیرقانونی قرار دارند و برخی دیگر هم از سوی عربستان مجوز دریافت نکرده‌اند اما امیدواریم در سال‌های آینده زمینه استفاده از ظرفیت همه شرکت‌های داخلی فراهم شود.

رئیس سازمان حج درباره زمان اعزام و بازگشت زائران نیز گفت: انتظار داریم از هفتم تا ۳۱ اردیبهشت همه زائران به عربستان منتقل شوند و بازگشت آنان نیز از ۱۱ تا ۲۶ خرداد انجام شود. مدت اعزام ۲۵ روز در رفت و ۱۶ روز در بازگشت پیش‌بینی شده است.

رشیدیان با اشاره به وضعیت اسکان زائران تأکید کرد: با وجود توسعه‌های گسترده در مکه، در مدینه به دلیل طرح‌های توسعه حرم نبوی و تخریب هتل‌ها بدون جایگزینی، هر سال با کمبود محل مناسب مواجه هستیم. امسال ۱۷ هتل در مدینه قبل، ۵۷ هتل در مکه و ۱۹ هتل در مدینه بعد برای زائران در نظر گرفته شده است.

وی افزود: مدت اقامت زائران در مدینه ۴ شب و ۵ روز خواهد بود، در حالی‌ که بسیاری از زائران مشتاق زیارت بیشتر در این شهر هستند.

رشیدیان بیان داشت: ده کاروان برای کاروان‌های زوجی در نظر گرفته شده است تعداد این هتل‌ها نزدیک به دو برابر سال گذشته است. اولویت با زن و شوهرهایی است که با هم به زیارت می‌روند و اگر ظرفیت خالی بود برای پدران و دختران یا خواهرانی که می‌خواهند در یک اتاق باشند تمهیداتی در نظر گرفته می‌شود. همچنین میزان جایی که به هر زائر داده می‌شود محدود است و هر ساله مجبوریم جای بیشتری رزرو کنیم شاید برای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جا گرفته ایم ولی ۸۰ هزار زائر داشته باشیم.

رئیس سازمان حج درباره تنوع غذایی نیز توضیح داد: امسال برای نخستین‌بار پنج هتل خودپخت در مدینه فعال شده‌اند. تیم‌های تخصصی تغذیه و پزشکی بر اساس نیاز و طبع غذایی گروه‌های مختلف، برنامه کالری و نوع غذا را تنظیم می‌کنند.

رشیدیان گفت: باید برای حوزه تغذیه، بیماری‌های افراد را هم مدنظر داشته باشیم. باید غذای کم نمک به زائران بدهیم ولی شاید برای خیلی‌ها خوشایند نباشد. امیدواریم سه آشپزخانه و دو آشپزخانه خود پخت در مدینه داشته باشیم. در عین حال که به ذائقه‌های مختلف توجه داریم برای میزان کالری مورد نیاز زائران هم از تیم کارشناس حوزه تغذیه استفاده می‌شود.

رشیدیان با بیان اینکه در مکه به‌دلیل فاصله هتل‌ها تا مسجدالحرام، سامانه حمل‌ونقل ویژه زائران راه‌اندازی شده است، اما طبق مقررات عربستان این سیستم چند روز مانده به آغاز مناسک تعطیل می‌شود، خاطرنشان کرد: براساس تجربه دوره‌های گذشته، نزدیک به نیمی از زائران با مشکلاتی مانند فشار خون، قند خون و بیماری‌های مشابه روبه‌رو هستند به همین دلیل در تهیه غذا سلامت زائران را در اولویت قرار داده‌ایم. استفاده از غذای کم‌نمک برای برخی افراد شاید خوشایند نباشد، اما ضرورت سلامتی ایجاب می‌کند.

