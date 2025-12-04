نفهمیدیم عاقبت توله خرس گمشده چه شد؛ کوتاهی از ما بود

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از ماه‌ها ابهام و پیگیری‌های مداوم کنشگران و رسانه‌ها درباره سرنوشت توله خرس گمشده پردیسان و همچنین انتشار اخباری مبنی بر «تخلیه و فروش حیوانات این مرکز»، «معصومه صفایی» معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگویی شفاف به این دو پرونده مهم واکنش نشان داد.

وی در ابتدا با اشاره به خبر منتشرشده درباره تخلیه حیوانات این پارک، گفت: این خبر صحت ندارد. پس از انتشار، جوابیه‌ای ارائه شد، زیرا این گزارش بدون کسب اطلاعات دقیق تهیه شده بود. اگر تماس گرفته می‌شد یا از نزدیک بررسی می‌شد، مشخص می‌گردید که داستان چیز دیگری است.

صفایی با بیان اینکه کلینیک پردیسان در اصل یک «کلینیک و مرکز تیمار» حیوانات است و نه یک محل نگهداری دائم، افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر، بی‌برنامه‌ریزی و سوءمدیریت موجب شده بود که حیوانات مختلف به طور بی‌رویه به این مرکز منتقل شوند، در حالی که امکانات و فضای پردیسان بسیار محدود است.

ساماندهی حیوانات به معنای فروش نیست

معاون دفتر حیات وحش با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست متولی جانوران وحشی است، توضیح داد: ما تصمیم گرفتیم کلینیک را به رسالت اصلی خود بازگردانیم. یعنی حیوانات وحشی آسیب‌دیده یا نیازمند به تیمار، با هدف رهاسازی در طبیعت پذیرش شوند. حیواناتی که امکان رهاسازی ندارند، به مراکز معتبر و دارای استاندارد منتقل می‌شوند.

به گفته وی، برای انتخاب این مراکز، ارزیابی جامعی بر اساس ۷۱ پارامتر در ۱۶ محور انجام و باغ‌وحش‌های کشور رده‌بندی و ستاره‌دار شده‌اند. تصمیم بر این است که این حیوانات به باغ وحش‌هایی تحویل داده شوند که در رده بالا قرار دارند یا ستاره دارند.

صفایی از اجرای سه پروتکل جدید در کلینیک پردیسان خبر داد و درباره جزئیات آن‌ها گفت: از این پس هر حیوان در بدو ورود به طور کامل شناسه‌گذاری می‌شود (میکروچیپ، حلقه یا تگ) و تمام اطلاعات آن شامل تاریخ، علت ورود، روند درمان و سرنوشت نهایی در یک سامانه یکپارچه ثبت می‌گردد.

وی افزود: پروتکل دوم برای ورود افراد است. تنها پرسنل مجاز شامل دامپزشکان، تیمارگران و نظافتچیان می‌توانند به محدوده نگهداری حیوانات وارد شوند.

این مقام مسئول ادامه داد: پروتکل سوم برای این است که کلیه اطلاعات در قالب سامانه بروند. برای حدود ۳۰ شاخص اطلاعاتی در قالب سامانه تعریف شده تا تمام فرآیندها به صورت متمرکز و قابل رصد برای واحدهای ذی‌ربط ثبت شود.

صفایی تأکید کرد: همه این اقدامات در جهت ساماندهی و ارتقای کیفی کلینیک پردیسان است تا این مرکز بتواند به طور تخصصی به حیوانات وحشی نیازمند خدمات درمانی رسیدگی کند. برنامه‌ای برای تعطیلی یا تخلیه وجود ندارد، بلکه برعکس، در حال افزایش ضریب ایمنی و شفافیت در مدیریت آن هستیم.

اعتراف به قصور و قول جبران

معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست، در ادامه توضیحات خود درباره وضعیت «توله خرس گمشده» که از خردادماه مورد پیگیری کنشگران محیط زیستی بوده است، پرداخت و با صراحت از عدم قطعیت درباره سرنوشت این حیوان سخن گفت.

وی با بیان اینکه اعتقاد دارد «شفافیت و صداقت کارگشاترین راه است»، اظهار داشت: ما واقعاً خودمان هم نمی‌دانیم چه سرنوشتی برای آن توله خرس پیش آمد. آیا خرابکاری بود؟ آیا واقعاً فرار کرد؟ آن پارک از تمام جهات باز است و مردم به طور آزادانه تردد می‌کنند. شاید کسی آن را دیده و چون بسیار کوچک بود، به راحتی برده باشد. واقعاً نمی‌دانیم.

صفایی با پذیرش نبود سیستم نظارتی دقیق به عنوان بخشی از علل این اتفاق گفت: ضعف از ما بود که دوربین‌گذاری‌ها دقیق نبود و نفهمیدیم این حیوان چه شد.

او سپس به اقدامات انجام‌شده پس از این حادثه اشاره کرد: بعد از آن، نهایت کاری که می‌توانستیم انجام دهیم را به کار گرفتیم تا از گونه‌های موجود در اسارت با حداکثر دقت مراقبت کنیم.

معاون سازمان محیط زیست با اشاره به وجود هفت توله خرس سیاه — که یک گونه در معرض خطر انقراض است — در پردیسان از برنامه بازسازی جایگاه تخصصی خرس‌ها خبر داد و افزود: جایگاهی بزرگ و متناسب با استانداردهای جهانی قبلاً وجود داشت که مخروبه شده بود. در حال بازسازی کامل آن هستیم تا این خرس‌ها را به فضای مناسب‌تری منتقل کنیم. در آنجا نیز دوربین‌های نظارتی نصب و حتی حصار الکتریکی تعبیه خواهد شد تا از امنیت کامل برخوردار باشند.

