رییس سازمان غذا و دارو وارد کابل شد
معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو جمهوری اسلامی ایران، به منظور گفتوگو با مقامات وزارت صحت عامه افغانستان وارد کابل شد.
به گزارش ایلنا، مهدی پیرصالحی در این سفر علاوه بر دیدار با مقامات بهداشتی افغانستان، از شرکتهای ایرانی حاضر در نمایشگاه سلامت ۱۴۰۴ کابل بازدید خواهد کرد تا روند همکاریهای دارویی و بهداشتی میان دو کشور تقویت شود.
تمرکز اصلی این سفر بر بررسی زمینههای همکاری در حوزههای دارو، تجهیزات پزشکی و سلامت عمومی و همچنین حمایت از شرکتهای ایرانی در بازار افغانستان است.
این بازدید فرصت مناسبی برای تقویت ارتباطات فنی، افزایش تعاملات تجاری و تبادل تجربیات مدیریتی در حوزه سلامت فراهم میکند.
بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، ایجاد مسیرهای پایدار برای توسعه صادرات و همکاریهای دارویی میان ایران و افغانستان از اهداف کلیدی این سفر به شمار میرود.