به گزارش ایلنا، سردار رضا رستگار فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست در سفر خود به استان کرمانشاه در نشست تعاملی فرماندهی یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا با مدیران کل دستگاه‌های اجرایی که با حضور مهدی حاجیان فرمانده انتظامی استان، حمیدرضا کریمی دادستان کرمانشاه و دیگر فرماندهان یگان‌های انتظامی استان در محل قرارگاه انتظامی امام علی (ع) فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه برگزار شد دیدار کرد.

در ابتدای این نشست، سعید دزفولی نژاد مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه ضمن قدردانی از دستگاه قضایی و همکاری نیروهای انتظامی با محیط بانان در راستای حفاظت و صیانت از محیط زیست استان، گزارشی از سیمای محیط زیست استان و آخرین وضعیت یگان حفاظت محیط زیست و نیازمندیهای این حوزه ارائه داد.

دزفولی نژاد با بیان اینکه تعداد محیط بانان استان بر اساس استانداردهای جهانی تعریف شده برای حفاظت از محیط زیست، یک سوم است افزود: تقاضا داریم همانند گذشته یگان فراجا در بحث آموزش‌های لازم از جمله آموزش‌های تیراندازی، نحوه بکارگیری سلاح و… محیط بانان ما را یاری رسانند.

این مقام مسئول اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲ پاسگاه محیط بانی در سطح استان داریم که متأسفانه به علت کمبود نیروی انسانی، ۷ پاسگاه آن فعال است.

وی افزود: همکاری بیش از پیش فراجا در راستای شناسایی و دستگیری متخلفین شکار و صید که در فضای مجازی اقدام به انتشار تصاویر شکار می‌کنند از خواسته‌های این اداره کل است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خاطر نشان کرد: صدور احکام قضایی در موضوع رفع تخریب و تصرفات اراضی و همکاری و هماهنگی بین یگان حفاظت فراجا و محیط زیست می‌تواند در صیانت از محیط زیست نقش بسزایی داشته باشد.

در ادامه سردار رضا رستگار مشاور ریاست سازمان و فرمانده یگان سازمان حفاظت محیط زیست نیز ضمن قدردانی از مساعدت دستگاه قضا و نیروهای‌گان حفاظت فراجا با محیط بانان استان گفت: بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت و صیانت از محیط زیست یک وظیفه همگانی است.

وی افزود: تعامل و همکاری نیروهای فراجا با یگان حفاظت محیط زیست در شناسایی و دستگیری متخلفین شکار و صید و صدور آرا قاطع از سوی دستگاه قضایی در این زمینه، یه یقین در کاهش تخلفات زیست محیطی نقش مهم و اساسی خواهد داشت.

سردار رستگار با اشاره به اینکه بانک اطلاعاتی سودجویان، متخلفان محیط زیست در حال تکمیل و بهره برداری است، خواستار همکاری فرمانده انتظامی و دستگاه قضایی استان به منظور شناسایی و در صورت لزوم احضار آنان به مراجع قضایی شد.

فرمانده یگان سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: اقدامات بسیار مناسبی به منظور تکمیل تجهیزات انفرادی محیط بانان و تجهیز و نوسازی ناوگان حمل و نقل یگان حفاظت در استانها در حال انجام است که این مهم می‌تواند گام مهمی در توسعه یگان حفاظت محیط زیست باشد.

این مقام مسئول در ادامه، نقش آموزش برای محیط بانان را در پیشگیری از بروز حوادث احتمالی در هنگام مقابله با شکارچیان عرصه محیط زیست مهم تلقی کرد و گفت: امیدواریم با برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی از سوی دستگاه قضایی و یگان حفاظت فراجا در دانش افزایی محیط بانان در این حوزه همکاری لازم صورت گیرد.

سردار رستگار در پایان با بیان اینکه بیشتر جرائم زیست محیطی در فضای مجازی آشکار می‌شود خواستار همکاری دستگاه‌های قضایی و نیروی انتظامی با محیط بانان به منظور شناسایی و برخورد با این افراد سودجو شد.

سردار مهدی حاجیان فرمانده انتظامی استان کرمانشاه حفاظت از منابع ملی زیست محیطی را از مهمترین وظایف افراد یک جامعه دانست و گفت: وضعیت مطلوب محیط زیست در یک جامعه، بیانگر جاری بودن حیات اجتماعی در آن جامعه است.

وی افزود: نقاط آسیب‌پذیر محیط زیست و دیگر دستگاه‌های اجرایی باید شناسایی تا در خصوص رفع آن با آموزش، برنامه ریزی و اقدام مناسب صورت گیرد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی استان کرمانشاه آمادگی این را دارد همکاری لازم را با دستگاه‌های اجرایی، از جمله محیط زیست استان در مباحث آموزشی و دیگر موضوعات مرتبط در راستای افزایش ضریب امنیت در حفاظت از منابع، انفال الهی و عرصه‌های ملی داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، لازم به ذکر است در این نشست، ارزیابی میدانی و تخصصی یگان‌های انتظامی حفاظتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.