به گزارش ایلنا، مراسم اعلام نتایج بیست و هفتمین جشنواره جوان خوارزمی (بخش دانش‌آموزی) با حضور سید مصطفی آذرکیش؛ معاون آموزش متوسطه، الهام یاوری؛ رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و مسئولان استانی به صورت وبیناری در سالن جلسات سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان برگزار شد.

این جشنواره به عنوان یکی از فعالیت‌های اولویت‌دار معاونت استعدادیابی و توانمندسازی فراگیر سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) با هدف توسعه عدالت آموزشی، کشف و معرفی استعدادهای برتر از تمامی مدارس کشور و همچنین اتصال آنان به مراکز دانش‌بنیان و علمی برگزار می‌شود.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، در این مراسم با قدردانی از خانواده‌ها، مربیان، پژوهش‌سراها و مسئولان همکار، خطاب به برگزیدگان، گفت: مسئولیت‌ها همراه با توانایی‌ها معنا پیدا می‌کنند و شما از امروز باید مسئولیت حقیقت‌طلبی، رفتار عادلانه و اثرگذاری در پیشرفت تمدنی را جدی بگیرید.

وی با اشاره به تنوع مدارس شرکت‌کننده شامل سمپاد، هنرستان‌ها و مناطق شهری و روستایی و... ، اظهار کرد: به تک‌تک شما افتخار می‌کنیم و آرزو می‌کنیم در مسیر پیش رو موفق باشید.

بر اساس گزارش دبیرخانه جشنواره، از میان ۱۸۱۲ طرح اولیه، ۴۶ طرح از ۱۹ استان به عنوان طرح‌های برگزیده انتخاب شدند. این تعداد نسبت به دوره قبل رشد قابل توجه ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد (در مقایسه با ۳۵ طرح سال گذشته).

نکته برجسته در این دوره، افزایش سهم دانش‌آموزان مدارس دولتی و هنرستان‌ها است که نشان‌دهنده ارتقای سطح فعالیت‌های پژوهشی در مدارس عادی و هنرستان‌های کشور و تحقق اهداف عدالت‌محور جشنواره می‌باشد.

برگزیدگان این رویداد ملی از تسهیلات خاص برای ورود به دانشگاه برخوردار خواهند شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در پایان مراسم، از برگزیدگان تقدیر شد و بر نقش آنان به عنوان «سفیران خوارزمی» در ترویج روحیه پژوهش و مسئولیت‌پذیری تاکید شد.

