آغاز پرداخت وامهای تحصیلی دانشجویان
سرپرست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از آغاز پرداخت وامهای تحصیلی خبر داد.
به گزارش ایلنا، شاپور رمضانی گفت: فرآیند ثبتنام وام تحصیلی و وام ودیعه مسکن دانشجویان آغاز شده و پس از تأیید دانشگاهها و ارسال اطلاعات به صندوق، وامها پس از بررسی کارشناسان صندوق پرداخت میشود.
رمضانی با اشاره به پرداخت وام تحصیلی برای حدود ۱۳۰۰ دانشجو گفت: پیشبینی میشود از اوایل هفته آینده نیز پرداخت وام ودیعه مسکن آغاز شود.
گفتنی است، در سالهای گذشته، وامها پس از ثبتنام همه متقاضیان تجمیع و سپس پرداخت میشد، اما امسال پرداختها بلافاصله پس از ثبتنام و تأیید دانشگاهها انجام میشود تا دانشجویان سریعتر از این تسهیلات بهرهمند شوند.
سرپرست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم همچنین از آغاز ثبتنام وام شهریه و وام ضروری از پنجشنبه ۱۳ آذر خبر داد وگفت: پرداخت این وامها نیز همانند وام تحصیلی بهصورت تدریجی انجام میشود.