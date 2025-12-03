واکسن ایرانی HPV؛ سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

«ناصر هیراد» تولید کننده داخلی واکسن گارداسیل در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: واکسن چهار ظرفیتی ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) تولید داخل، با قیمتی کمتر از نمونه‌های وارداتی، توانسته است نقش مهمی در افزایش دسترسی مردم به این فرآورده ایفا کند. قیمت مصرف‌کننده برای این واکسن ایرانی در حال حاضر سه میلیون و دویست هزار تومان اعلام شده است.

وی افزود: این محصول به میزان کافی در داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیعی موجود است و از این نظر هیچ کمبودی در بازار دارویی کشور مشاهده نمی‌شود.

این معاون سابق سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: از سال‌های گذشته، واکسن دو ظرفیتی پاپیلوگارد با استقبال مناسب مردم مواجه شده و از اردیبهشت‌ماه امسال نیز نوع چهار ظرفیتی این واکسن در داروخانه‌ها عرضه شده است.

هیراد اظهار داشت: با وجود این، طبیعی است که در زمان حضور محصولات وارداتی در بازار، برخی از افراد ترجیح به استفاده از نمونه‌های خارجی داشته باشند. با این حال، در دوره‌هایی که فرآورده‌های وارداتی در دسترس نیستند، اهمیت وجود تولید داخلی در جلوگیری از کمبود دارویی، حفظ زنجیره سلامت و پیشگیری از بیماری‌های واگیردار بیش از پیش آشکار می‌شود.

هیراد در ادامه گفت: هدف اصلی تزریق واکسن HPV، پیشگیری از سرطان دهانه رحم است؛ سرطانی که عمدتاً ناشی از دو سویه ۱۶ و ۱۸ ویروس پاپیلومای انسانی است (این دو سویه در هر سه نوع واکسن HPV—دو ظرفیتی، چهار ظرفیتی و نه ظرفیتی—مشترک است) و دلیل تأکید جهانی بر اهمیت واکسیناسیون برای پیشگیری از این سرطان محسوب می‌شوند.

وی در پایان تاکید کرد: گفتنی است که روند تحقیق و توسعه واکسن ۹ ظرفیتی نیز در حال انجام است و می‌تواند گام دیگری در تقویت توان داخلی کشور در حوزه تولید واکسن‌ باشد.

