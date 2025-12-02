خبرگزاری کار ایران
هوای پایتخت دوباره ناسالم شد

هوای پایتخت دوباره ناسالم شد
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۵۶ در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌هاست.

به گزارش ایلنا، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران امروز صبح اعلام کرد: همزمان با بارش باران از عصر روز گذشته در پایتخت در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۰۰ در وضعیت زرد و قابل قبول اما در مرز آلودگی است.

اما ساعاتی پیش دوباره وضعیت هوا برای همه گروه‌ها ناسالم شد. اکنون شاخص کیفیت هوا روی عدد ۱۵۶ و ناسالم برای همه گروه‌هاست.

تهران از ابتدای سال جاری ۶ روز هوای پاک، ۱۲۳ روز هوای قابل قبول، ۱۰۷ روز هوای آلوده برای گروه‌های حساس، ۱۷ روز هوای آلوده برای همه افراد جامعه، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

