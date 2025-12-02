وزیر علوم:
ناگزیر به همداستان شدن با نسلهای دانشگاهی هستیم
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست هماندیشی با اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی: فناوریهای نوظهور تحولات شگرفی در صنعت، بهداشت، رفاه و سایر وجوه زیست اجتماعی بشریت ایجاد کردند. همین تغییرات در حوزه دانشگاه هم اتفاق افتاده است و مأموریت دانشگاه را متحول کرده است.
به گزارش ایلنا، حسین سیمایی در این نشست با اشاره به اینکه دانشگاه رنجیرهای است که از آموزش شروع شده و به سمت فناوری میرود تأکید کرد: دانشگاه جایی است که ایدهها را تبدیل به محصول میکنند و در نهایت به خدمت جامعه درمیآید.
وزیر علوم افزود: اگر محصولاتی تولید بشود و در خدمت بشریت نباشد قطعا جایگاه دانشگاه متزلزل است. مفهوم مسئولیت اجتماعی در دانشگاه نسل چهارم دقیقا بر همین موضوع تأکید دارد. اگر ما این تحولات نسلی دانشگاه را نپذیریم، دانشگاه یا منزوی شده یا مشروعیت خود را از دست میدهد و یا نهادهای دیگری جایگاه دانشگاه را میگیرند. ما ناگزیر به همداستان شدن با نسلهای دانشگاهی هستیم.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، حسین سیمایی در ادامه اشاره کرد: امروز یک دانشگاه در منطقه با ۱۰ هزار دانشجو ۱.۲ میلیارد دلار بودجه دارد و وزارت علوم با همه گستردگی حدود ۷۰۰ میلیون دلار بودجه دارد. با این وضعیت نباید نگاه ما صرفا به تغییراتِ وابسته به بودجه باشد. در همین حال تغییرات و تحولاتی را میتوانیم رقم بزنیم که صرفا مستلزم تغییر در ارزشها، نگرشها، عادتها و رویههای ما است. چسبندگی به وضع موجود مهمترین مشکل در پیشبرد این تحولات است.