بازگشایی گذر مرزی چیلات پس از ۲۲ سال

به گزارش ایلنا، احمد کرمی، استاندار ایلام گفت: استان ایلام با ۴۳۰ کیلومتر مرز با کشور عراق، طولانی‌ترین مرز زمینی را با این کشور دارد و با سه استان میسان، واسط و دیالی هم‌مرز است. در حال حاضر از مرز مهران، سالانه میلیاردها دلار صادرات انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: با تأکیدات رئیس‌جمهور و وزیر کشور، پس از ۲۲ سال پیگیری، گذر جدیدی به نام «چیلات» در شهرستان دهلران بازگشایی شد که اکنون زیرساخت‌های آن در حال تکمیل است.

استاندار ایلام اظهار کرد: در سال آینده شاهد تحولات خوبی هم در بحث مرزی و هم در زمینه تردد زائران در این مرز خواهیم بود.

وی ادامه داد: یکی از رویکردهایی که در دستور کار قرار دارد، تهاتر کالا و خدمات در جدار مرز با استان‌های همجوار عراق است.

کرمی یادآور شد: در این مدت دیدارهایی با مسئولان استان‌های واسط، کربلا، نجف و بابل داشتیم تا بتوانیم بسیاری از محصولات را به آن سوی مرز صادر کنیم و از محصولات و خدمات آن سوی مرز نیز بهره‌مند شویم.

بنا بر اعلام مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، وی خاطرنشان کرد: این رویکرد به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد و به طور جدی پیگیری می‌شود.

