سالانه ۱۸ هزار آتشسوزی در کشور ثبت میشود
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان محیط زیست با اشاره به ثبت سالانه ۱۸ هزار آتشسوزی در کشور و تغییر الگوی وقوع آنها گفت: آتشسوزیها دیگر فصلی نیستند و اکوسیستم بدون حمایت نمیتواند از عهده این شرایط برآید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست هادی کیا دلیری سهشنبه ۱۱ آذر در نشست هم اندیشی مدیریت اطفای حریق جنگلهای زاگرس که به صورت ویدیو کنفرانس در این نشست حاضر شده بود، با اشاره به پیچیدهتر شدن الگوی وقوع آتشسوزیها در کشور، اظهار کرد: مجموعهای از عوامل در بروز و تشدید آتشسوزیهای جنگلی نقش دارند که آنها را به دو دسته عوامل مستعدکننده و عوامل شروعکننده تقسیم میکنیم. در برنامهریزیهای بلندمدت تمرکز ما کنترل عوامل مستعدکننده است و برای عوامل شروعکننده نیازمند برنامههای کوتاهمدت و واکنش سریع هستیم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین عوامل شروعکننده آتشسوزیها دخالتهای انسانی بوده و در کنار تغییرات اقلیمی که شدت، گستره و سرعت وقوع آتشها را افزایش داده است. امروز آتشسوزیها فصلی نیستند و الگوی وقوع آنها تغییر کرده، بهگونهای که اکوسیستم بهتنهایی قادر به مقابله با این آشفتگیها نیست و نیاز به برنامههای حمایتی دارد.
کیادلیری با اشاره به آمار ۱۰ سال اخیر اضافه کرد: بیش از ۵۰ هزار گزارش مردمی دریافت میکنیم. این آمار نشان میدهد که بیش از ۹۰ درصد منشأ آتشسوزیها انسانی است و هر زمان که انسان در طبیعت حضور داشته باشد، احتمال بروز آتش هم وجود دارد.
وی با انتقاد از رویکرد سنتی در مقابله با آتشسوزیها ادامه داد: سالهاست که مدیریت ما در خاموش کردن آتش خلاصه شده، یعنی تا زمانی که آتش مشاهده نشود، اقدام نمیکنیم و همین رویکرد واکنشی باعث شده در بسیاری موارد با محدودیت تجهیزات و زمان مواجه شویم و مدیریت بحران دشوارتر شود.
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: برای موفقیت در مدیریت آتشسوزیها باید از سطح سیاستگذاری تا عملیات میدانی، یک ساختار هماهنگ و یکپارچه ایجاد شود. تنها در صورت همافزایی بین دستگاهها و برخورداری از برنامهریزی بلندمدت و کوتاهمدت میتوان بر آتشسوزیهای طبیعی و انسانزاد غلبه کرد.