پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون در دانشگاه تهران
دانشگاه تهران در اجرای سیاستهای هدایت و حمایت از دانشجویان برتر برای ورود به دوره کارشناسی ارشد با استناد به آییننامههای شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، فراخوان داد.
به گزارش ایلنا، پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه تهران برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از بین دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۱ که جزو ۲۰ درصد برتر دانشگاه تهران و یا دانشگاههای مشمول این فراخوان باشند، در رشتههای فهرست پیوست به صورت مازاد بر ظرفیت و با رعایت کامل مقررات مربوط به دانشجو صورت میگیرد.
ضروری است متقاضیان در صورت احراز شرایط (طبق شیوهنامه) نسبت به ثبت نام و بارگذاری اطلاعات در سامانه جامع آموزشی دانشگاه تهران به نشانی ems۲.ut.ac.ir - پیشخوان خدمات - ثبتنام موردی (لازم به ذکر است در بدو ورود به سامانه از رمز و نام کاربری پیشفرض که توسط سامانه تکمیل میشود استفاده شود) - ثبت درخواست - ایجاد شناسه کاربری و رمز عبور - (ورود مجدد با شناسه کاربری و رمز عبور شخصی) انتخاب گزینه داوطلبان کارشناسی ارشد استعداد درخشان و عنوان پذیرش از امروز؛ ۱۱ آذرماه تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ اقدام کنند.
نکات قابل توجه
درخواست متقاضی صرفاً در دانشکدهای بررسی میشود که در ثبتنام اینترنتی انتخاب کرده است و به تشخیص دانشگاه مرتبط با رشته تحصیلی کارشناسی خود است.
فهرست رشته / گرایشهای مورد پذیرش در سامانه ثبتنام اینترنتی و پیوستهای اطلاعیه قابل مشاهده است.
هر داوطلب صرفاً میتواند یک مرتبه و در یک مجموعه امتحانی (دانشکده / گروه) در سامانه ثبتنام الکترونیکی کند.
در فرم تقاضای پیوست داوطلبان میتوانند اولویتهای بعدی را از بین گرایشهای رشته و اولویت اول (مرتبط با رشته کارشناسی) از یک دانشکده یا مرکز و مؤسسه انتخاب و ثبت کنند.
متقاضیان ملزم به ارائه گواهی رتبه قید شده در رشته تحصیلی (نه در گرایش) با تأیید معاون آموزشی دانشگاه محل تحصیل و آخرین کارنامه تحصیلی (تا پایان ترم ششم) به صورت PDF واضح و خوانا، در سامانه ثبتنام الکترونیکی با شرایط مندرج در نمونه فرم هستند.
فرم گواهی پیوست صرفاً یک نمونه است و داوطلبان مجاز به تکمیل آن نیستند. (گواهی باید با متن فرمت فوق در سربرگ دانشگاه محل تحصیل با مهر- امضا - تاریخ و شماره تهیه و بارگذاری شود.)
تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس آییننامه پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسیارشد مجاز نیست.
مدارک متقاضیانی که در مهلت مقرر اقدام به ثبتنام الکترونیکی نکرده باشند، به هیچ وجه بررسی نخواهد شد. لذا کلیه متقاضیان پذیرش سال ۱۴۰۵ ملزم به ثبتنام در بازه زمانی اعلامی هستند.
ارائه درخواست و دارا بودن حداقل شرایط به هیچ عنوان به منزله پذیرش نیست.
در صورت وجود هر گونه نقص مدرک، درخواستهای متقاضیان مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. لذا متقاضیان در ارائه مدارک مورد نیاز حداکثر دقت را داشته باشند.
اسامی پذیرفتهشدگان اولیه پس از بررسی در موعد مقرر از طریق سایت معاونت آموزشی دانشگاه اعلام خواهد شد.
بدیهی است اعلام نتایج اوّلیه هیچ گونه حقّی برای داوطلبان ایجاد نمیکند و پذیرش نهایی منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور و احراز صلاحیت عمومی و انضباطی دانشجویان ضروری است.
شناسه کاربری و گذرواژه خود را که در سامانه تعریف کردهاید، برای تکمیل ثبتنام و اعلام نتایج و یا انصراف در بازه زمانی اعلامی یادداشت کنید.
گواهی ثبتنام و تاییدیه آن به صورت پیشفرض در سامانه میباشد و ضرورتی به اخذ آن نیست.
در ثبتنام الکترونیکی، سهمیه ورود داوطلبان در آزمون سراسری کارشناسی مدنظر خواهد بود.
در فرم ثبت نام الکترونیکی در سامانه بهستان، نیازی به تکمیل شماره مجوز نیست و ثبت نکردن آن مشکلی در روند ثبتنام ایجاد نمیکند.
در فرآیند ثبتنام الکترونیکی الزامی به تکمیل مشخصات دوره تحصیلی دیپلم و ارسال رزومه پژوهشی نیست.
داوطلبان از مراجعه حضوری جداً خودداری کنند. در صورت بروز هرگونه مشکل یا رفع ابهام، جهت پاسخگویی سوالات احتمالی در خصوص شیوهنامه با نشانی پست الکترونیکی Talent@ut.ac.ir و یا در روزهای کاری از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۵ با شماره تلفن ۶۱۱۱۳۲۰۵ دفتر استعداد درخشان دانشگاه تماس و همچنین مشکلات فنی و سیستمی را از سامانه پشتیانی خدمات فناوری اطلاعات "میز خدمت الکترونیک" به نشانی sd.ut.ac.ir پیگیری شود.
رشتههای دانشجویان سایر دانشگاهها