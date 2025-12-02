تصادف دو خودرو ۴ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش ایلنا، روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران اعلام کرد: ساعت ۰۷:۱۹ دقیقه امروز (سه شنبه) ۱۴۰۴/۰۹/۱۱گزارشی مبنی بر تصادف دو دستگاه خودرو (اتوبوس و پژو) در جاده ساوه-روبروی شهرک صنعتی پرند به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران اعلام شد.

با اعلام این گزارش بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس و ۱ دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شدند.

متاسفانه در این حادثه ۴ نفر دچار مصدومیت شدند که بعد از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس استان تهران جهت ادامه درمان به بیمارستان فاطمه الزهرا (س) رباط کریم انتقال داده شدند.

انتهای پیام/