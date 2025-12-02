خبرگزاری کار ایران
تصادف دو خودرو ۴ مصدوم برجای گذاشت

کد خبر : 1721932
روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران اعلام کرد: در پی برخورد یک اتوبوس و خودروی پژو در جاده ساوه ـ روبه‌روی شهرک صنعتی پرند، چهار نفر مصدوم شدند که توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان فاطمه‌الزهرا(س) رباط‌کریم منتقل شدند.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران اعلام کرد: ساعت ۰۷:۱۹ دقیقه امروز (سه شنبه) ۱۴۰۴/۰۹/۱۱گزارشی مبنی بر تصادف دو دستگاه خودرو (اتوبوس و پژو) در جاده ساوه-روبروی شهرک صنعتی پرند به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران اعلام شد. 

با اعلام این گزارش بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس و ۱ دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شدند. 

متاسفانه در این حادثه ۴ نفر دچار مصدومیت شدند که بعد از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس استان تهران جهت ادامه درمان به بیمارستان فاطمه الزهرا (س) رباط کریم انتقال داده شدند. 

انتهای پیام/
