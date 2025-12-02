تصادف دو خودرو ۴ مصدوم برجای گذاشت
روابط عمومی و امور بینالملل اورژانس استان تهران اعلام کرد: در پی برخورد یک اتوبوس و خودروی پژو در جاده ساوه ـ روبهروی شهرک صنعتی پرند، چهار نفر مصدوم شدند که توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان فاطمهالزهرا(س) رباطکریم منتقل شدند.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی و امور بینالملل اورژانس استان تهران اعلام کرد: ساعت ۰۷:۱۹ دقیقه امروز (سه شنبه) ۱۴۰۴/۰۹/۱۱گزارشی مبنی بر تصادف دو دستگاه خودرو (اتوبوس و پژو) در جاده ساوه-روبروی شهرک صنعتی پرند به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران اعلام شد.
با اعلام این گزارش بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس و ۱ دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شدند.
متاسفانه در این حادثه ۴ نفر دچار مصدومیت شدند که بعد از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس استان تهران جهت ادامه درمان به بیمارستان فاطمه الزهرا (س) رباط کریم انتقال داده شدند.