انتقاد تند عضو شورا از مدیریت «ون‌های خاک‌خورده»: پس از سه سال تنها ۴ دستگاه تحویل داده شد

کد خبر : 1721814
عضو شورای شهر تهران، با اشاره به خرید ۲۵۲ دستگاه ون برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، از مدیریت این پرونده انتقاد کرد و گفت: این خودروها پس از سه سال، یا آسیب دیده‌اند یا خاک می‌خورند و تاکنون تنها به چهار متقاضی تحویل داده شده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ناصر امانی با بیان اینکه بر اساس برنامه توسعه شهری باید تا پایان امسال ۲۵ هزار دستگاه به ناوگان حمل‌ونقل عمومی افزوده می‌شد، گفت: از سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۵۲ دستگاه ون توسط شهرداری تهران خریداری شده است. این ون‌ها بدون مجوز شورا، ابتدا پس از ماه‌ها معطلی، تحویل سرویس‌های شاتل شد و قرار بود مدل جدیدی از حمل‌ونقل ارائه دهد که متأسفانه با شکست مواجه شد.

وی افزود: متأسفانه این ون‌ها یک سال در پارکینگ و یک سال هم در شهرک‌ها خوابیدند و خاک خوردند. در مدت کوتاه استفاده به عنوان شاتل و همچنین در سفر اربعین، اکثر آن‌ها آسیب دیدند.

این عضو شورای شهر به فرآیند واگذاری اخیر این خودروها اشاره کرد و گفت: شهرداری اخیراً ۱۱۷ دستگاه را به قید قرعه واگذار کرد که تاکنون ۴۰ نفر برنده شده‌اند. قیمت کارشناسی اولیه برای هر خودرو یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان بود که قرار بود ۸۰۰ میلیون تومان وام و ۸۵۰ میلیون تومان آورده راننده باشد. اما در فراخوان اخیر، قیمت همان خودرویی که یک‌سال و نیم کار کرده و دو سال خوابیده، با احتساب ۱۷۰ میلیون تومان ارزش افزوده و خلافی‌های معوق، به دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

امانی با طرح این سؤال که چرا قیمت در عرض یک سال این‌قدر افزایش یافت؟ افزود: ای کاش به توصیه رئیس محترم شورای شهر توجه می‌شد و شهرداری خود را جایگزین بنگاه‌داران خصوصی نمی‌کرد و وارد خرید و فروش خودرو نمی‌شد.

وی با بیان اینکه از ۴۰ برنده قرعه‌کشی تنها چهار نفر خودروی خود را تحویل گرفته‌اند، گفت: ۲۵۲ دستگاه ون نو، سه سال است تحویل شهرداری تهران شده. امروز باید افتخار کنیم که پس از سه سال، چهار دستگاه آن تحویل رانندگان شده است. جالب اینجاست شهر مشهد در همان سال ۱۴۰۲، تمام دستگاه‌های مشابه را بلافاصله تحویل رانندگان ون‌های فرسوده داد.

این عضو شورا تاکید کرد: حدود ۱۰۰ دستگاه دیگر که ظاهراً سالم‌تر هستند و اصلاً وارد فرآیند قرعه‌کشی نشده‌اند. اصلا معلوم نیست برای این خودروها چه برنامه‌ای دارند.

وی در پایان با استناد به قانون، گفت: بر اساس بندهای ۳، ۸، ۱۴ و ۳۰ قانون وظایف شورای اسلامی شهر، ما مسئول حفاظت از اموال مردم تهران هستیم. بنابراین به شهردار تهران تذکر می‌دهیم که این دارایی مردم را بیش از این دچار خسارت نکند و همه ۲۵۲ دستگاه را در راستای نوسازی ناوگان فرسوده و کاهش آلودگی هوا، در اسرع وقت، با قیمت تمام‌شده اولیه و با تسهیلات مناسب، در اختیار رانندگان متقاضی قرار دهد و نتیجه را به شورا اعلام کند.

