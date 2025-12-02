به گزارش ایلنا، در این مراسم که با حضور نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، نماینده برنامه غذای سازمان ملل متحد، نماینده یونسکو، نماینده سازمان جهانی بهداشت، رئیس اکو، دیپلمات‌های سودان، یمن، عمان، عراق و پاکستان، مدیرکل فرهنگی و مدیرکل دیپلماسی عمومی و رسانه وزارت امور خارجه امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ از نمایشگاه عکس مسابقه «ایستادگی برای ایران؛ جنگ با شلیک آخرین گلوله تمام نمی‌شود» که به همت پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت سوانح طبیعی با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شده دیدن کردند.

وحید شالچی با تشریح حمله نیمه‌شب رژیم صهیونیستی به افراد غیرنظامی از جمله دانشمندان، خانواده‌ها، بچه‌ها و زنان تاکید کرد در چند روز سخت همه شاهد تخریب خانه‌ها، کودکستان‌ها و سایر مراکزی بوده‌اند که ساکنان آن‌ها هیچ ربطی به اهداف نظامی نداشتند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این نمایشگاه، به تصویر کشیدن درد و رنج مردم، به ویژه زنان و بچه‌ها در پی از دست دادن نزدیکان، خانه و زندگی است، خواستار حمایت و اقدام جدی سازمان‌های بین‌المللی در برابر این جنایت‌ها شد.

جبار رحمانی در سخنرانی خود با اشاره به جنگ ادامه‌دار و این که همیشه مردم عادی بزرگ‌ترین هزینه خشونت را می‌پردازند، بر نیاز فوری خاورمیانه و جهان به صلح تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، راه برون‌رفت از شرایط فعلی را در گفت‌وگو، آشتی و همکاری میان جوامع و دولت‌ها دانست.

وی فرهنگ و هنر را مهمترین ابزار امید به صلح معرفی کرد؛ چرا که می‌توانند همدلی بیافرینند، گفت‌وگو بسازند، درباره رنج و ستم آگاه کنند و زمینه همزیستی و التیام زخم‌های جنگ را فراهم سازند.

