هشدار عضو شورای شهر تهران درباره آلودگی هوا:
افزایش ۲۰ درصدی میانگین روزانه فوتیها در یک ماه
عضو شورای شهر تهران درباره آلودگی هوا و افزایش ۲۰ درصدی میانگین روزانه فوتیها در یک ماه هشدار داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بابایی با اشاره به دغدغههای اخیر رئیس شورا درباره آلودگی هوا، گفت: با این مدل حکمرانی، امیدی به تغییر وضعیت جدی در بحث آلودگی هوا نیست. سالیان سال است که قوه مجریه آنگونه که باید به تکالیف خود عمل نمیکند، قوه محترم مقننه نظارت عالیه لازم را در این حوزه اعمال نمیکند.
وی تنها راه پیشرو را تغییر مدل حکمرانی دانست و افزود: این مسیر باید از طریق قوه محترم مقننه اجرایی شود؛ وگرنه همین وضعیت ادامه خواهد داشت و چهبسا بدتر هم بشود.
این عضو شورای شهر تهران با اعلام آماری هشداردهنده از آمار تدفین در گلزار شهید بهشتزهرا تصریح کرد: آمار فوتی سازمان بهشتزهرا تا ماه قبل، میانگین روزی ۱۸۰ نفر بود. اما امروز که خدمت شما هستیم، این میانگین به روزی ۲۲۰ نفر رسیده است. این رشد ۲۰ درصدی در یک ماه، نشاندهنده وضعیت فاجعهبار ما در بحث آلودگی هواست.
بابایی از وزارت بهداشت خواست تا میزان افزایش مراجعات به مراکز درمانی را بهطور شفاف اعلام کند.
وی در ادامه با بیان اینکه تجربه سالها نشان داده گاه تنها زمانی تغییر رویه رخ میدهد که جان مردم مستقیماً تهدید شود، پیشنهاد کرد: تا زمانی که تغییر مدل حکمرانی عملیاتی نشده، خانواده متوفیانی که عزیزانشان در یک ماه اخیر دچار مرگ ناگهانی شدهاند، از مسئولان و متولیان موضوع هوای پاک در قوه قضاییه شکایت کنند. شاید با این اقدام، قوه قضاییه جدیتر به این موضوع ورود کند.