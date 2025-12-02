خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح کرد:

تشدید هزینه‌های درمان و سختی دسترسی مردم به خدمات پزشکی

تشدید هزینه‌های درمان و سختی دسترسی مردم به خدمات پزشکی
کد خبر : 1721771
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نسبت به تشدید هزینه‌های درمان که باعث شده پرداخت از جیب مردم افزایش یابد، ابراز نگرانی کرد.

به گزارش ایلنا، حسینعلی شهریاری، بزرگ‌ترین چالش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در سال آینده را مشکلات تأمین ارز دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی دانست و گفت: تغییر نرخ ارز ترجیحی باعث افزایش هزینه درمان و محدودیت دسترسی مردم به خدمات پزشکی شده و به دلیل اینکه ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ در بسیاری از موارد حتی در تجهیزات مصرفی پزشکی جاری نشده است. 

وی افزود: هزینه‌های درمان به شدت افزایش یافته است؛ تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای مانند سی‌تی‌اسکن و آنژیوگرافی اگر با دلار ۱۰۰ هزار تومانی خریداری شود، بخش خصوصی و دولتی توان خرید ندارند و مردم مجبورند هزینه زیادی از جیب خود پرداخت کنند یا به دلیل هزینه‌های بالا از درمان صرف نظر کنند و این مسائل را به رئیس جمهور و رئیس مجلس منتقل کردیم و انتظار می‌رود راهکار اساسی برای رفع آن‌ها در بودجه ۱۴۰۵ دیده شود. 

به گزارش خانه ملت، شهریاری یادآور شد: پرداخت ناکافی به پرستاران و دستیاران پزشکی باعث کاهش داوطلبان در رشته‌های تخصصی و کاهش کیفیت خدمات شده است و اگر منابع مالی کافی و رضایتمندی کادر درمان تأمین نشود، سلامت کشور و آینده پزشکی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. 

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: آمریکا، کشورهای اروپایی، اسکاندیناوی و حوزه خلیج فارس برای پزشکان و پرستاران ما فرش قرمز پهن کرده‌اند و اگر ما برای رفع مشکلات آن‌ها چاره اندیشی نکنیم، بی‌شک با مشکلات زیادی در حوزه سلامت موجه خواهیم شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی