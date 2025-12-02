خبرگزاری کار ایران
آغاز فرآیند تأمین ناوگان جدید برای جانبازان و معلولان

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از آغاز فرآیند تأمین ناوگان جدید برای سامانه جانبازان و معلولان خبر داد و گفت: ارتقای خدمات حمل‌ونقل افراد دارای معلولیت، یکی از رویکردهای ثابت مدیریت شهری در دوره ششم بوده است.

به گزارش ایلنا،  احمد قیومی با اشاره به مذاکرات انجام‌شده برای نوسازی ناوگان گفت: تست اولیه ون‌های KMC با همکاری شرکت کارمانیا انجام شده و در صورت نهایی‌شدن توافق، ۳۰ دستگاه ون جدید تا پایان سال به ناوگان اضافه خواهد شد که با نوسازی ناوگان، کیفیت سفرها و پایداری خدمات به شکل محسوسی افزایش می‌یابد. 

وی در تشریح آخرین وضعیت ناوگان فعال این بخش نیز گفت: در حال حاضر ۱۲۵ دستگاه شامل ۸۷ ون، ۸ مینی‌بوس و ۳۰ اتوبوس خدمات‌رسانی می‌کنند و عملیات جابه‌جایی از ساعت ۵ صبح تا ۲۲ انجام می‌شود و ۱۵۰ نفر در این مجموعه فعالیت می‌کنند که توسعه منابع انسانی و آموزش رانندگان، در راستای بهبود کیفیت خدمات به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد. 

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران رشد تعداد مشترکین سامانه را یکی از شاخص‌ترین دستاوردهای سال‌های اخیر عنوان کرد و ادامه داد: از سال ۱۴۰۱ تاکنون تعداد مشترکین از ۳۷۰۰ نفر به بیش از ۵۷۰۰ نفر رسیده است؛ حدود ۷۰ درصد این افراد ویلچری هستند و بیش از ۷۰ درصد سفرها برای امور درمانی انجام می‌شود و ثبت‌نام جدید در سامانه نیز تنها از طریق شماره ۶۳۰۵ و بدون مراجعه حضوری انجام می‌شود. 

وی با اشاره به نیازهای متنوع جامعه معلولان تاکید کرد: بخشی از سفرها به تحصیل و اشتغال اختصاص دارد و سامانه موظف است علاوه بر سفرهای درمانی، شرایط حضور مؤثر افراد در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی را نیز مهیا کند. این روند باعث کاهش وابستگی، افزایش مشارکت اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت می‌شود. 

قیومی همزمان با روز جهانی معلولان از اجرای طرح ویژه جابه‌جایی در این ایام خبر داد و گفت: برای تسهیل حضور افراد در برنامه‌های ۱۱ و ۱۲ آذر و سایر مراسم مناسبتی، ۱۰ اتوبوس و ۲۵ ون در سطح شهر فعال خواهند بود. برای این روزها پیش‌بینی جابه‌جایی حدود ۳۰۰۰ نفر از مشترکین انجام شده است و هماهنگی لازم با مجموعه‌های مرتبط صورت گرفته است.

