اختلاف قیمت چشمگیر دارو در ایران با کشورهای همسایه

به گزارش ایلنا، نقی شهابی‌مجد بیان کرد که دارو در کشور بر پایه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تأمین می‌شود و این فاصله قیمتی سبب شده برخی اقلام دارویی از مسیرهای غیررسمی از کشور خارج شوند.

شهابی‌مجد افزود که این روند علاوه بر ایجاد اختلال در عرضه داخل، هزینه‌های سنگینی به نظام سلامت تحمیل می‌کند و بازتأمین اقلام کمبوددار، فشار مضاعفی بر ذخایر استراتژیک وارد می‌سازد.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو همچنین پیامدهای مالی قاچاق معکوس را قابل توجه دانست و تأکید کرد که جلوگیری از خروج غیرقانونی دارو اقدامی ضروری برای مدیریت هزینه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع عمومی است.

به گفته او، هزینه‌های ناشی از کمبودهای مصنوعی در نهایت مستقیماً بر بودجه سازمان اثر می‌گذارد.

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، شهابی‌مجد با اشاره به عملکرد سامانه تیتک بیان کرد که این سامانه مسیر دارو را از تولید یا واردات تا زمان تحویل به بیمار ردیابی می‌کند، اما پس از تحویل، امکان کنترل سازمان محدود می‌شود.

او جعل نسخه و دریافت دارو توسط افراد غیرمرتبط را از عوامل بازکننده مسیر قاچاق دانست و بر ضرورت تقویت نظارت بر اصالت نسخه‌ها تأکید کرد.

در پایان شهابی‌مجد راهکار اصلی تأمین به‌موقع همه داروها به‌ویژه ذخایر استراتژیک، شیر خشک و تجهیزات پزشکی را تأمین به‌موقع منابع مالی مورد نیاز، به‌ویژه ارز و همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط عنوان کرد.

انتهای پیام/