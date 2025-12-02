خبرگزاری کار ایران
سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

بارش در استان‌های ساحلی خزر فردا شدید است

سازمان هواشناسی امروز (سه‌شنبه) برای تهران و ۱۹ استان دیگر کشور بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی کرد.

به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، امروز (سه‌شنبه) در برخی نقاط استان‌های کرمانشاه، لرستان، ایلام، همدان، مرکزی، قم، اصفهان، سمنان، گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، شمال استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان‌های شرقی و غربی، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز و تهران، بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در ارتفاعات و نقاط سردسیر بارش برف و در نقاط مستعد تگرگ پیش بینی می شود.

فردا (چهارشنبه) این وضعیت در استان‌های ساحلی خزر، اردبیل، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، یزد، اصفهان، مرکزی، سمنان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، خوزستان، لرستان، شمال فارس، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز، تهران و پنجشنبه در استان‌های ساحلی خزر، خراسان شمالی، رضوی و جنوبی و یزد، تداوم خواهد داشت.

در استان های ساحلی خزر بارش در روز چهارشنبه شدید است.

روزهای جمعه و شنبه در اغلب مناطق کشور جو آرام است.

روز چهارشنبه کاهش دما در نیمه شمالی کشور رخ خواهد داد. همچنین انتظار می رود سه شنبه در استان های واقع در شمال غرب و چهارشنبه در استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز از غلظت آلاینده های جوی کاسته شود.

چهارشنبه و پنجشنبه دریای خزر و غرب خلیج فارس مواج است.

امروز آسمان تهران کمی ابری، در برخی ساعت‌ها همراه با غبار محلی، از بعدازظهر افزایش ابر، وزش باد ملایم و احتمال بارش خفیف است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۱۷ و کمینه دمای آن به هشت درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

