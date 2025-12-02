هوای تهران «قابل قبول» شد
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هماکنون (۱۱ آآذرماه) در شرایط قابل قبول است.
به گزارش ایلنا، آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون با میانگین ۱۵۸ بود و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت ناسالم برای همه قرار داشت. آلاینده شاخص هماکنون ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون با میانگین ۹۶ و کیفیت هوا در محدوده قابل قبول است
از ابتدای سال جاری هوای تهران تا ۴ آذرماه ۶ روز پاک، ۱۲۳ روز قابل قبول، ۱۰۶ روز ناسالم برای گروههای حساس، ۱۷ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز خطرناک بوده است.