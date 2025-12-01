خدمات مراکز تعویض پلاک طبق روال ادامه دارد

وی افزود: کلیه مراکز تعویض پلاک و شماره گذاری سطح کشور همچون روزهای گذشته فعال بوده و ارائه خدمات به هموطنان عزیز به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور فراجا تاکید کرد: هموطنان عزیز حتماً قبل از مراجعه به مرکز تعویض پلاک و شماره گذاری نسبت به اخذ نوبت اینترنتی اقدام و در ساعت مشخص شده مراجعه و خدمات دریافت نمایند.