کشف بیش از هزار خودروی مسروقه و تحت تعقیب در آبان ماه

معاون عملیات پلیس آگاهی فراجا گفت: واحدهای گشت پلیس آگاهی سراسر کشور در آبان ماه امسال بیش از یک هزار و ۵۶۵ خودروی مسروقه و تحت تعقیب را کشف و ۴۳۱ سارق و متهم را دستگیر کردند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ «محسن محسنی فرد» در تشریح این خبر با بیان اینکه یکی از ماموریت‌های گشت‌های ویژه پلیس آگاهی دخالت سریع در گزارش‌های مردمی، شناسایی و دستگیری سارقان و مجرمان سابقه دار است، اظهار کرد: واحدهای گشت پلیس آگاهی سراسر کشور در ابان ماه سال جاری در مجموع تعداد ۴۹۸ دستگاه وسایل نقلیه مسروقه و تعداد یک هزار و ۶۷ دستگاه وسائل نقلیه تحت تعقیب را کشف و ضبط کردند. 

وی با اشاره به اینکه پلیس آگاهی با گشت‌های ویژه در مسیر پیشگیری از جرم و افزایش احساس امنیت می‌باشد، افزود: در بازه زمانی مذکور در سراسر کشور مجموع تعداد ۴۳۱ سارق و متهم توسط خودروهای گشت دستگیر شده اند. 

معاون عملیات پلیس آگاهی فراجا گفت: توقیف یک دستگاه خودرو ۲۰۶ به همراه دستگیری راننده سابقه دار، کشف خودروی مسروقه به همراه دستگیری سارق حرفه‌ای خودرو با ۷ فقره سابقه کیفری، کشف یک دستگاه خودرو مسروقه به همراه دستگیری دو نفر سارق حرفه‌ای دارای پنج فقره سابقه کیفری، کشف خودرو مسروقه به همراه دستگیری سارق حرفه‌ای با ۲۱ فقره سابقه کیفری، دستگیری ۳ نفر آدم ربا و رهایی گروگان با توقیف یک دستگاه خودرو پژوپارس تحت تعقیب، کشف اموال مسروقه و ۲ جفت پلاک مسروقه، دستگیری سارق حرفه‌های خودرو و اعتراف به ۱۶ فقره سرقت داخل خودرو و قطعات خودرو توسط واحد گشت پلیس آگاهی بخشی از عملکرد واحدهای گشت در کشور بوده است. 

به گزارش خبرگزاری پلیس، سرهنگ «محسنی فرد» با تاکید بر اینکه پلیس آگاهی با بهره گیری از گشت‌های ویژه و نیروهای آموزش دیده به طور مستمر در راستای مقابله با جرایم خشن و سازمان یافته فعالیت دارد، تصریح کرد: این گشت‌ها با هدف افزایش سرعت عمل در کشف جرایم و حضور به موقع در صحنه جرم، به صورت شبانه روزی در مناطق هدف فعالیت دارد.

