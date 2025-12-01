رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت:
۹۴ درصد بیماران HIV در ایران با درمان منظم دیگر ناقل ویروس نیستند
رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت گفت: بیش از بیست هزار بیمار مبتلا به HIV در کشور تحت درمان هستند و ۹۴ درصد آنها با مصرف منظم دارو سطح ویروس در خونشان به حدی پایین آمده که دیگر قابلیت انتقال به دیگران را ندارند.
به گزارش ایلنا، به مناسبت روز جهانی ایدز، هنگامه نامداریتبار، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت با اشاره به دستاوردهای کشور در زمینه کنترل HIV اظهار کرد: امروز اچآیوی یک بیماری عفونی قابل کنترل است. اگر افراد به موقع تشخیص داده شوند و دارو مصرف کنند، نه تنها میتوانند زندگی سالم و طولانی داشته باشند بلکه از انتقال بیماری به دیگران نیز جلوگیری میشود.
وی با بیان اینکه خدمات درمانی در کشور کاملاً رایگان و محرمانه ارائه میشود، افزود: افراد میتوانند حتی با نام مستعار به مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری مراجعه کنند و بدون نگرانی از انگ اجتماعی یا قضاوت دیگران، تحت آموزش، مشاوره و تست قرار گیرند.
نامداریتبار با اشاره به آمار بیماران در کشور گفت: در حال حاضر بیش از بیست هزار بیمار مبتلا به HIV در ایران زندگی میکنند و خوشبختانه بیش از ۹۴ درصد آنها با مصرف منظم دارو سطح ویروس در خونشان به حدی پایین آمده که دیگر قابلیت انتقال به دیگران را ندارند. این شرایط تا زمانی ادامه دارد که داروها قطع نشود و مشابه بیماری دیابت نیازمند مصرف مداوم دارو است.
وی ادامه داد: درمان قطعی زمانی محقق میشود که ویروس به طور کامل از بدن حذف شود، اما در شرایط فعلی بیماری قابل کنترل است و بیماران میتوانند با مصرف منظم دارو زندگی طبیعی و پرنشاطی داشته باشند.
رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت با اشاره به موفقیتهای درمانی در کشور تأکید کرد: بیش از سه سال است که مادران باردار مبتلا به HIV در ایران، با مصرف منظم دارو و تحت مراقبتهای پزشکی، همگی نوزادان سالم به دنیا آوردهاند و هیچ موردی از انتقال ویروس از مادر به جنین گزارش نشده است.
وی این دستاورد را خبر بسیار امیدوارکننده دانست و گفت: این موفقیت نشان میدهد که با تشخیص به موقع و درمان مناسب، میتوان از انتقال بیماری جلوگیری کرد و آیندهای روشن برای بیماران و خانوادههای آنان رقم زد.
به گزارش وبدا، نامداریتبار در پایان ابراز امیدواری کرد: با ادامه پویشهای اطلاعرسانی و افزایش آگاهی عمومی، موارد جدید ابتلا کاهش یابد و بیماران مبتلا بتوانند با درمان مناسب زندگی سالم و فعال داشته باشند.