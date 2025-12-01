خبرگزاری کار ایران
دانشگاه‌ها و مدارس استان تهران فردا ۱۱ آذرماه غیرحضوری شد

کد خبر : 1721592
دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران با اشاره به مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا از تداوم آموزش غیرحضوری دانشگاه‌ها و مدارس استان تهران به استثنای ۵ شهرستان ملارد، رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس برای ۱۱ آذرماه سال جاری خبر داد و گفت: دستگاه‌های اجرایی استان تهران متناسب با نیاز خدمت به مردم با نظر مدیران دورکار باشند.

به گزارش ایلنا، حسن عباس نژاد بعد از ظهر دوشنبه از تشکیل هفتمین جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان به ریاست محمد صادق معتمدیان، مقام عالی دولت در استان تهران  خبرداد. 

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران با اشاره به داده هاو جمع‌بندی‌های صورت گرفته اعلام کرد: بنا بر مصوبات کارگروه مقررشد؛ مهدکودک‌ها و پیش دبستانی‌ها تعطیل و آموزش مدارس در کلیه مقاطع در شهر و استان تهران به استثنای ۵ شهرستان ملارد، رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس طی فردا سه شنبه ۱۱ آذرماه به صورت مجازی و در بستر شاد برگزار شود. 

عباس نژاد در خصوص وضعیت فعالیت دستگاه‌های اجرایی گفت: دستگاه‌های اجرایی استانی، ملی و شهرداری‌ها به جز مراکز امدادی و خدمات رسان و بخش‌های اداری بانک‌های استان تهران (برابر هماهنگی با شورای هماهنگی بانکها) به جز شهرستان‌های ملارد، فیروزکوه، پردیس، رباط کریم و دماوند با نظر مدیر دستگاه امکان دور کاری را دارند،   مشروط بر اینکه در امر خدمت‌رسانی به مردم خللی وارد نشود. 

وی در خصوص فعالیت بانک‌ها نیز عنوان کرد: قسمت اداری بانک‌ها به صورت دورکاری و شعب به صورت کشیک با هماهنگی شورای هماهنگی بانک‌ها ارائه خدمت خواهند داشت. 

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران در خصوص طرح ترافیک نیز اظهار کرد: کما فی السابق طرح زوج و فرد از۶:۳۰ صبح تا ساعت ۱۸:۳۰ از درب منازل در تهران اجرامی‌گردد و اصناف از ۹:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ دقیقه شب به جز اصناف خدماتی فعال خواهند بود. 

وی اظهار کرد: تردد کامیون‌ها در سطح شهر به صورت شبانه روز به جز مواردی که حمل مواد فاسدشدنی و سوخت را دارند ممنوع است. 

به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، وی گفت: طبق مصوبات ضروری است که از روشن ماندن اتوبوس‌هاو مینی‌بوس‌ها در پایانه‌ها و توقف گاه‌های شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودروهای دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامه‌هاو اقدامات مدیریت ترافیک و به‌روزرسانی و نصب دوربین‌های هوشمند با جدیت دنبال شود. 

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران افزود: استقرار پایگاه‌های سیار اورژانس در مناطق پرتردد شهرهای استان الزامی و استفاده از ماسک‌های مورد تأیید وزارت بهداشت خصوصاً برای گروه‌های حساس (کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی، زنان باردار) ضروری است و اطلاع‌رسانی گسترده درباره توصیه‌های بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفرهای غیرضروری و استفاده کمتر از خودروهای شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی وسوزاندن شاخ‌وبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداری‌ها و حریم شهرها صورت گیرد، همچنین، دانشگاه‌های علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خودمراقبتی و توصیه‌های بهداشتی را انجام دهند و نظارت بر واحدهای آلاینده و نوع سوخت نیروگاه‌ها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیت‌های عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است.

