کاظمی تاکید کرد:

ضرورت نظارت کامل بر کیفیت آموزش‌های غیرحضوری

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: معاونت های آموزشی موظفند که بر کیفیت آموزش های غیرحضوری و فضای مجازی در زمان تعطیلی مدارس نظارت کامل داشته باشند.

به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی در نشست شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش، افزود: اولویت اصلی ما، حفظ سلامت دانش‌آموزان است، اما ارائه باکیفیت آموزش از طریق فضای مجازی اصل بسیار مهمی است که نباید مورد غفلت واقع شود.

وی اظهار کرد: البته انتظار داریم پیش از تعطیلی مدارس، از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات برای کنترل منابع آلاینده و کاهش آلودگی هوا استفاده شود چراکه تعطیلی مدارس می تواند منجر به افت تحصیلی دانش آموزان شود.

کاظمی تصریح کرد: سیاست محوری وزارت آموزش و پرورش برگزاری کلاس با حضور دانش آموزان و آموزش حضوری است.

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: معاونت های آموزشی موظفند که بر کیفیت آموزش های غیرحضوری و فضای مجازی در زمان تعطیلی مدارس نظارت کامل داشته باشند.

کاظمی در ادامه با اشاره به سیاست این وزارتخانه برای توسعه مدارس ایرانی در خارج از کشور، گفت: در همین ارتباط ۴ مدرسه ایرانی جدید شامل ۲ مدرسه در کردستان عراق، یک مدرسه در جده عربستان و یک مدرسه هم در دوحه قطره راه اندازی می شود.

وی با اشاره به ضرورت تقویت دیپلماسی آموزشی، اظهار کرد: از این تعداد مدرسه ایرانی جده با پیگیری های زیاد و پس از سال ها تعطیلی، دوباره راه اندازی و فعال می شود.

وی ضمن تقدیر از خیرین مدرسه ساز، افزود: مدرسه ایرانی شهر دوحه با مشارکت و سرمایه گذاری یکی از خیرین نیک اندیش راه اندازی می شود.

