تأکید بر ساماندهی فعالیت اتباع در بازار پرندگان زینتی خلیج فارس

به گزارش ایلنا، حسن عباس نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اعلام این خبر گفت: بازار خلیج فارس یکی از نقاط حساس در گردش تجاری پرندگان زینتی در تهران است و گزارش‌هایی مبنی بر حضور و فعالیت اتباع غیرایرانی در این بازار دریافت شده که در برخی موارد با فروش غیرمجاز پرندگان وحشی و شکاری همراه بوده است.

وی ادامه داد: حفظ تنوع زیستی اولویت جدی محیط زیست استان است و با هرگونه تخلف در این حوزه برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، عباس نژاد با اشاره به برنامه ریزی برای افزایش پایش‌های میدانی و گشت‌های مشترک با نیروی انتظامی و دستگاه‌های مرتبط بیان کرد: تمام فعالان این بازار، اعم از ایرانی یا غیرایرانی، موظف به رعایت قوانین شکار و صید و ارائه مجوزهای لازم هستند و فعالیت افراد فاقد مجوز در هر سطحی ممنوع و قابل پیگیری قضایی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین بر ضرورت فرهنگ‌سازی و نظارت مستمر برای جلوگیری از قاچاق گونه‌های بومی تأکید کرد و افزود: بازار خلیج فارس باید به فضایی قانونمند و کنترل شده تبدیل شود تا هم حقوق فعالان مجاز حفظ شود و هم از تهدید علیه جمعیت پرندگان وحشی و گونه‌های ارزشمند جلوگیری شود.

