تأکید بر ساماندهی فعالیت اتباع در بازار پرندگان زینتی خلیج فارس
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به تداوم فعالیت برخی اتباع خارجی در بازار پرندگان زینتی خلیج فارس، بر لزوم ساماندهی فوری، افزایش نظارت و جلوگیری از هرگونه خرید و فروش غیرمجاز گونههای حیات وحش تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، حسن عباس نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اعلام این خبر گفت: بازار خلیج فارس یکی از نقاط حساس در گردش تجاری پرندگان زینتی در تهران است و گزارشهایی مبنی بر حضور و فعالیت اتباع غیرایرانی در این بازار دریافت شده که در برخی موارد با فروش غیرمجاز پرندگان وحشی و شکاری همراه بوده است.
وی ادامه داد: حفظ تنوع زیستی اولویت جدی محیط زیست استان است و با هرگونه تخلف در این حوزه برخورد قانونی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، عباس نژاد با اشاره به برنامه ریزی برای افزایش پایشهای میدانی و گشتهای مشترک با نیروی انتظامی و دستگاههای مرتبط بیان کرد: تمام فعالان این بازار، اعم از ایرانی یا غیرایرانی، موظف به رعایت قوانین شکار و صید و ارائه مجوزهای لازم هستند و فعالیت افراد فاقد مجوز در هر سطحی ممنوع و قابل پیگیری قضایی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین بر ضرورت فرهنگسازی و نظارت مستمر برای جلوگیری از قاچاق گونههای بومی تأکید کرد و افزود: بازار خلیج فارس باید به فضایی قانونمند و کنترل شده تبدیل شود تا هم حقوق فعالان مجاز حفظ شود و هم از تهدید علیه جمعیت پرندگان وحشی و گونههای ارزشمند جلوگیری شود.