ملکی خبر داد:
مرگ اپراتور جرثقیل در حادثه خیابان شریعتی
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران از حادثه مرگبار صبح امروز در خیابان شریعتی خبر داد و گفت: اپراتور یک جرثقیل ۲۵ تنی که قصد جابهجایی پالتهای شیشه را داشته است، بر اثر حرکت ناگهانی جرثقیل جان خود را از دست داد.
«جلال ملکی» سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره جزئیات این حادثه، اعلام کرد: ساعت ۸:۴۷ صبح امروز حادثه مربوط به یک دستگاه جرثقیل در خیابان شریعتی، بالاتر از بزرگراه صدر، خیابان میرزاپور به سامانه ۱۲۵ گزارش شد.
وی گفت: دو ایستگاه آتشنشانی به محل اعزام شدند و مشاهده کردند که یک جرثقیل ۲۵ تنی در مقابل ساختمانی در حال اتمام عملیات ساخت، قصد جابهجایی پالتهای شیشه را داشته است.
ملکی افزود: اپراتور هنگام بازکردن جکهای تثبیتکننده جرثقیل، ناگهان با حرکت غیرمنتظره دستگاه مواجه میشود. راننده برای متوقفکردن جرثقیل تلاش میکند اما به دلیل برخورد با موانع و بدنه دستگاه، دچار آسیب شدید شده و به تأیید عوامل اورژانس متأسفانه جان خود را از دست میدهد.
سخنگوی آتشنشانی توضیح داد: جرثقیل در مسیر حرکت کنترلنشده خود با یکی از پالتهای شیشه برخورد کرده، همچنین یکی از جکها به دیوار یک ساختمان اصابت کرده و خسارت جزئی به آن وارد شده است. در ادامه، جرثقیل با دو دستگاه خودرو شامل یک خودروی FMC و یک پرایدبرخورد میکند و سپس متوقف میشود.
وی افزود: آتشنشانان راننده را از محل خارج و به اورژانس تحویل دادند که متأسفانه مرگ او تأیید شد.عملیات پس از ایمنسازی محل در ساعت ۹:۵۰ پایان یافت.
ملکی با اشاره به دلایل شایع اینگونه حوادث گفت: اپراتورهای جرثقیل باید از سلامت کامل تجهیزات، از جمله ترمز دستی و سیستمهای کنترلی اطمینان حاصل کنند. در محلهایی که شیب وجود دارد، استفاده از موانع ایمنی الزامی است تا از حرکت ناگهانی دستگاه جلوگیری شود.