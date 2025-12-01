مرگ اپراتور جرثقیل در حادثه خیابان شریعتی

«جلال ملکی» سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره جزئیات این حادثه، اعلام کرد: ساعت ۸:۴۷ صبح امروز حادثه مربوط به یک دستگاه جرثقیل در خیابان شریعتی، بالاتر از بزرگراه صدر، خیابان میرزاپور به سامانه ۱۲۵ گزارش شد.

وی گفت: دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل اعزام شدند و مشاهده کردند که یک جرثقیل ۲۵ تنی در مقابل ساختمانی در حال اتمام عملیات ساخت، قصد جابه‌جایی پالت‌های شیشه را داشته است.

ملکی افزود: اپراتور هنگام بازکردن جک‌های تثبیت‌کننده جرثقیل، ناگهان با حرکت غیرمنتظره دستگاه مواجه می‌شود. راننده برای متوقف‌کردن جرثقیل تلاش می‌کند اما به دلیل برخورد با موانع و بدنه دستگاه، دچار آسیب شدید شده و به تأیید عوامل اورژانس متأسفانه جان خود را از دست می‌دهد.

سخنگوی آتش‌نشانی توضیح داد: جرثقیل در مسیر حرکت کنترل‌نشده خود با یکی از پالت‌های شیشه برخورد کرده، همچنین یکی از جک‌ها به دیوار یک ساختمان اصابت کرده و خسارت جزئی به آن وارد شده است. در ادامه، جرثقیل با دو دستگاه خودرو شامل یک خودروی FMC و یک پرایدبرخورد می‌کند و سپس متوقف می‌شود.

وی افزود: آتش‌نشانان راننده را از محل خارج و به اورژانس تحویل دادند که متأسفانه مرگ او تأیید شد.عملیات پس از ایمن‌سازی محل در ساعت ۹:۵۰ پایان یافت.

ملکی با اشاره به دلایل شایع این‌گونه حوادث گفت: اپراتورهای جرثقیل باید از سلامت کامل تجهیزات، از جمله ترمز دستی و سیستم‌های کنترلی اطمینان حاصل کنند. در محل‌هایی که شیب وجود دارد، استفاده از موانع ایمنی الزامی است تا از حرکت ناگهانی دستگاه جلوگیری شود.







