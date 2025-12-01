ناکامی باند خانوادگی در انتقال ۵۰ کیلو هروئین

به گزارش ایلنا از پلیس، سردار "محمدقاسم طرهانی" در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای تداوم اجرای طرح‌های قاطع و مبارزه بی امان با سوداگران مرگ، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با تسلط اطلاعاتی از تصمیم فردی که در پوشش سفر خانوادگی قصد انتقال محموله سنگین مواد مخدر را داشت مطلع شدند.

وی افزود: در این ارتباط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام اقدامات تخصصی دریافتند این فرد با تهیه محموله ای سنگین از مواد مخدر، در پوشش سفری خانوادگی در حال حرکت به استان های غربی می باشد که خودروی متهمان را شناسایی و با کنترل محورهای مواصلاتی استان قزوین، خودروی حامل مواد مخدر را در آزاد راه "کرج-قزوین" متوقف و با هماهنگی قضائی در بازرسی های بیشتر از آن، مقدار 50 کیلوگرم هروئین که به طرز ماهرانه ای جاساز شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.