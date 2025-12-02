۱۵ هزار نفر پشت نوبت دریافت ویلچر/ بودجه امسال دیر تخصیص داده شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز کذشته مدیر کمپین معلولان اعلام کرد که آمار دقیق افرادی دارای معلولیتی که پشت نوبت دریافت ویلچر، عصا و لوازم توانبخشی و کمک بخشی قرار دارند مشخص نیست و در این زمینه اطلاع‌رسانی شفافی صورت نگرفته است.

با این حال اعداد و ارقامی که هر از گاهی اعلام شده نشان می‌دهد که این عدد چشمگیر است. بهمن ماه سال گذشته اعلام شد که ۱۸۰۰ ویلچر در سراسر کشور میان معلولان توزیع شده است، البته توسط سپاه اما گفته نشد که آمار پشت نوبتی‌های دریافت ویلچر در سراسر کشور چقدر است.

در سال ۱۴۰۰ هم سید احمد خادم؛ معاون توانبخشی وقت بهزیستی استان تهران اعلام کرد که هزار معلول در تهران پشت نوبت دریافت ویلچر قرار دارند. به نظر می‌رسد جامع‌ترین آمار مربوط به پشت‌نوبتی‌های ویلچر در سراسر کشور مربوط به اسفند ۱۳۹۷ است زمانی که مهین رئیس‌دانا، رئیس گروه تجهیزات توانبخشی و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور خبر داده بود که ۱۷ هزار نفر پشت نوبت دریافت ویلچر هستند.

اگر چه انتظار این است که در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۴ تعداد پشت نوبتی‌ها به صورت قابل توجهی کاهش یافته باشد، اما اینگونه نیست.

«فاطمه عباسی» معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا از آمار ۱۵ هزار نفری افرادی خبر داد که پشت نوبت دریافت ویلچر مکانیکی هستند.

او گفت: در خصوص دریافت عصا پشت نوبتی نداریم، اما تخصیص بودجه امسال اندکی دیر در اختیارمان قرار گرفت، اما هفته گذشته ۷۵ درصد بودجه مربوطه را به استان‌ها تخصیص دادیم که اگر مشکلی ایجاد نشود اکثر پشت‌نوبتی‌های دریافت ویلچر مکانیکی پوشش داده می‌شوند. ویلچر برقی اما قیمت بالایی دارد و ممکن است، تقاضای کاذب هم در این زمینه داشته باشیم.

