خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی اعلام کرد:

۱۵ هزار نفر پشت نوبت دریافت ویلچر/ بودجه امسال دیر تخصیص داده شد

۱۵ هزار نفر پشت نوبت دریافت ویلچر/ بودجه امسال دیر تخصیص داده شد
کد خبر : 1721342
لینک کوتاه کپی شد.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از آمار۱۵ هزار نفری افرادی خبر داد که پشت نوبت دریافت ویلچر مکانیکی هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز کذشته مدیر کمپین معلولان اعلام کرد که آمار دقیق افرادی دارای معلولیتی که پشت نوبت دریافت ویلچر، عصا و لوازم توانبخشی و کمک بخشی قرار دارند مشخص نیست و در این زمینه اطلاع‌رسانی شفافی صورت نگرفته است. 

با این حال اعداد و ارقامی که هر از گاهی اعلام شده نشان می‌دهد که این عدد چشمگیر است. بهمن ماه سال گذشته اعلام شد که ۱۸۰۰ ویلچر در سراسر کشور میان معلولان توزیع شده است، البته توسط سپاه اما گفته نشد که آمار پشت نوبتی‌های دریافت ویلچر در سراسر کشور چقدر است.

در سال ۱۴۰۰ هم سید احمد خادم؛ معاون توانبخشی وقت بهزیستی استان تهران اعلام کرد که هزار معلول در تهران پشت نوبت دریافت ویلچر قرار دارند. به نظر می‌رسد جامع‌ترین آمار مربوط به پشت‌نوبتی‌های ویلچر در سراسر کشور مربوط به اسفند ۱۳۹۷ است زمانی که مهین رئیس‌دانا، رئیس گروه تجهیزات توانبخشی و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور خبر داده بود که ۱۷ هزار نفر پشت نوبت دریافت ویلچر هستند. 

اگر چه انتظار این است که در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۴ تعداد پشت نوبتی‌ها به صورت قابل توجهی کاهش یافته باشد، اما اینگونه نیست. 

«فاطمه عباسی» معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا از آمار ۱۵ هزار نفری افرادی خبر داد که پشت نوبت دریافت ویلچر مکانیکی هستند. 

او گفت: در خصوص دریافت عصا پشت نوبتی نداریم، اما تخصیص بودجه امسال اندکی دیر در اختیارمان قرار گرفت، اما هفته گذشته ۷۵ درصد بودجه مربوطه را به استان‌ها تخصیص دادیم که اگر مشکلی ایجاد نشود اکثر پشت‌نوبتی‌های دریافت ویلچر مکانیکی پوشش داده می‌شوند. ویلچر برقی اما قیمت بالایی دارد و ممکن است، تقاضای کاذب هم در این زمینه داشته باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی